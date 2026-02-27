ARÉNA - PODCASTOK
Santiago Pena paraguayi elnök (k), Javier Giménez paraguayi ipari és kereskedelmi miniszter (j) és Colym Soroka szenátor, a paraguayi törvényhozás, a Kongresszus Állandó Bizottsága vezetõje (b) egy sajtónyilvános eseményen, amelyen benyújtják parlamenti ratifkálásra az EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást a fõvárosban, Asunciónban 2026. január 29-én. Az Európai Unió vezetõi január 17-én írták alá az egyezményt a dél-amerikai Mercosur szabadkereskedelmi övezet tagállamaival Paraguayban.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Juan Pablo Pinto

Uruguay és Argentína ratifikálta az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodást

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A megállapodást Paraguayban írták alá az év elején több mint 25 éven át tartó tárgyalási folyamatot követően.

A Mercosur-országokból – Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay – elsőként a montevideói parlament fogadta el a szükséges határozatot, majd az agentin törvényhozás is ratifikálta a kereskedelmi megállapodást. Mindeközben az Európai Bizottság döntésére várnak a megállapodás ideiglenes végrehajtásáról, mielőtt az Európai Parlament végleg jóváhagyná azt. Az Európai Parlament januárban úgy döntött, hogy a végső szavazás előtt a megállapodást jóváhagyásra az Európai Bírósághoz utalja.

A megállapodás ellenzői ugyanis arra hivatkoznak, hogy az úgy van megfogalmazva, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokat nem kell az EU-tagállamok mindegyikének konszenzusával elfogadni. További aggályként merült fel, hogy az egyezmény hátrányos lehet az európai fogyasztóvédelmi, környezetvédelmi és állatjóléti szabványokra. Az Európai Bizottság tagadja ezt.

Az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodást Paraguayban írták alá az év elején egy több mint 25 év tárgyalási folyamatot követően. Az Európai Unió és a Mercosur együttesen a világgazdaság GDP-jének 30 százalékát adja, és 31 ország 720 millió fogyasztóját képviseli.

Az európai uniós gazdák attól tartanak, hogy a Mercosur-országok felőli verseny a fennmaradásukat veszélyeztetheti, így az EU védzáradékokat fogadott el, amelyek az uniós mezőgazdaság védelmét szolgálják a kereskedelmi megállapodás liberalizációs hatásaival szemben.

(A nyitóképen: Santiago Pena paraguayi elnök, Javier Giménez paraguayi ipari és kereskedelmi miniszter és Colym Soroka szenátor, a paraguayi törvényhozás, a Kongresszus Állandó Bizottsága vezetője egy sajtónyilvános eseményen, amelyen benyújtják parlamenti ratifkálásra az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást a fővárosban, Asunciónban 2026. január 29-én.)

Gyulay Zsolt a felújított Hungaroringről: áprilisban teljes gőzerővel elindulunk

Áprilisban nyit a Hungaroring. A főépület felújítása után a versenyirányítási központ is bekerült a főépületbe, már megvan a végleges helye – mondta az InfoRádióban Gyulay Zsolt elnök-vezérigazgató. Arról is beszélt, milyen felújítások vannak még hátra, és a várakozásait, megérzéseit is megosztotta az idei Forma–1-es szezonnal kapcsolatban.
