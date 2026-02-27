Uruguay és Argentína ratifikálta az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodást

A Mercosur-országokból – Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay – elsőként a montevideói parlament fogadta el a szükséges határozatot, majd az agentin törvényhozás is ratifikálta a kereskedelmi megállapodást. Mindeközben az Európai Bizottság döntésére várnak a megállapodás ideiglenes végrehajtásáról, mielőtt az Európai Parlament végleg jóváhagyná azt. Az Európai Parlament januárban úgy döntött, hogy a végső szavazás előtt a megállapodást jóváhagyásra az Európai Bírósághoz utalja.

A megállapodás ellenzői ugyanis arra hivatkoznak, hogy az úgy van megfogalmazva, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokat nem kell az EU-tagállamok mindegyikének konszenzusával elfogadni. További aggályként merült fel, hogy az egyezmény hátrányos lehet az európai fogyasztóvédelmi, környezetvédelmi és állatjóléti szabványokra. Az Európai Bizottság tagadja ezt.

Az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodást Paraguayban írták alá az év elején egy több mint 25 év tárgyalási folyamatot követően. Az Európai Unió és a Mercosur együttesen a világgazdaság GDP-jének 30 százalékát adja, és 31 ország 720 millió fogyasztóját képviseli.

Az európai uniós gazdák attól tartanak, hogy a Mercosur-országok felőli verseny a fennmaradásukat veszélyeztetheti, így az EU védzáradékokat fogadott el, amelyek az uniós mezőgazdaság védelmét szolgálják a kereskedelmi megállapodás liberalizációs hatásaival szemben.

(A nyitóképen: Santiago Pena paraguayi elnök, Javier Giménez paraguayi ipari és kereskedelmi miniszter és Colym Soroka szenátor, a paraguayi törvényhozás, a Kongresszus Állandó Bizottsága vezetője egy sajtónyilvános eseményen, amelyen benyújtják parlamenti ratifkálásra az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást a fővárosban, Asunciónban 2026. január 29-én.)