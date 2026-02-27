ARÉNA - PODCASTOK
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal a 2028-2034 közötti többéves pénzügyi kerettel (MFF) kapcsolatos vitán az Európai Parlament plenáris ülésén Brüsszelben 2025. november 12-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Ursula von der Leyen: az Európai Bizottság megkezdi a Mercosur-megállapodás ideiglenes alkalmazását

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az alkalmazás „természeténél fogva" ideiglenes, és az uniós szerződésekkel összhangban a megállapodás csak akkor köthető meg teljes mértékben, ha az Európai Parlament a hozzájárulását adta – mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben pénteken.

A bizottság ezért továbbra is szorosan együttműködik valamennyi uniós intézménnyel, a tagállamokkal és az érintett szereplőkkel annak érdekében, hogy az eljárás zökkenőmentes és átlátható legyen - tette hozzá.

Ursula von der Leyen emlékeztetett: Uruguay és Argentína csütörtökön elsőként ratifikálta az EU-Mercosur megállapodást, Brazília és Paraguay pedig várhatóan hamarosan követi őket. Mint fogalmazott, ez a partnerek bizalmát és eltökéltségét mutatja a kapcsolatok elmélyítése és a megállapodás működőképessé tétele iránt.

Mint mondta, a megállapodás 720 millió fős piacot hoz létre, számtalan lehetőséget nyit meg, és milliárdnyi vámot szüntet meg. Lehetővé teszi az európai kis- és középvállalkozások számára, hogy olyan piacokhoz és mérethatékonysághoz férjenek hozzá, amelyek korábban elérhetetlenek voltak számukra. Emellett, tette hozzá, stratégiai előnyt biztosít Európának egy éles versennyel jellemezhető globális környezetben.

A bizottsági elnök emlékeztetett: januárban az Európai Tanács felhatalmazta a bizottságot arra, hogy az első Mercosur-ország ratifikációját követően ideiglenesen alkalmazza a megállapodást. Az elmúlt hetekben a bizottság intenzív egyeztetéseket folytatott a tagállamokkal és az Európai Parlament képviselőivel.

Ursula von der Leyen zárásként úgy fogalmazott:

a Mercosur az évszázad első felének egyik legjelentősebb kereskedelmi megállapodása,

amely mély politikai együttműködést teremt olyan partnerekkel, akik a nyitott és szabályokon alapuló kereskedelemben hisznek. Hangsúlyozta: a megállapodás az ellenálló képességről, a növekedésről és arról szól, hogy Európa maga alakítja a saját jövőjét.

Külföld    Ursula von der Leyen: az Európai Bizottság megkezdi a Mercosur-megállapodás ideiglenes alkalmazását

brüsszel

európai unió

európai bizottság

ursula von der leyen

mercosur-egyezmény

