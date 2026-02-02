ARÉNA - PODCASTOK
Mette Frederiksen dán miniszterelnök ismerteti a dán uniós elnökség programját az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén Strasbourgban 2025. július 8-án.
Nyitókép: Guillaume Horcajuelo

Szakértő: jogszerűtlen a Mercosur-egyezmény, Németország mégis valamiért nagyon akarja

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea
ELŐZMÉNYEK

Az Európai Bizottság az Európai Parlament jóváhagyása nélkül is alkalmazni akarja a Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást. Ehhez már az is elegendő lenne, ha egy Mercosur-ország ratifikálná a szerződést –- nyilatkozta az InfoRádióban Máthé Réka Zsuzsánna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos munkatársa.

Magyarország minden eszközzel azon van, hogy megakadályozza az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás ideiglenes hatályba lépését – jelentette ki Nagy István agrárminiszter Brüsszelben.

Nagy István szerint súlyos hibák történtek az egyezmény megkötése során, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a bizottsági elnök parlamenti jóváhagyás nélkül írta alá a dokumentumot.

Felidézte: az Európai Parlament a múlt héten az Európai Unió Bírósága elé vitte az ügyet annak vizsgálatára, hogy az egyezmény tartalmaz-e elegendő védintézkedést az európai gazdák megóvására, illetve szabályos volt-e az aláírás. „Teljességgel szabálytalan, hogy hatályba lépjen és érvényes legyen ez az egyezmény” – fogalmazott a miniszter, hozzátéve: Magyarország szövetségeseket keres az ideiglenes alkalmazás megakadályozására.

A Mercosur megállapodás alkalmazásának több jogi gátja is lehet, ugyanakkor több jogi kiskapu is felmerül – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos munkatársa.

„Szerződések szerint és az 1999-ből származó felhatalmazás szerint, amelyet még annak idején az Európai Bizottság kapott, egy átfogó szabadkereskedelmi megállapodásról kellett volna tárgyaljon, és ezt a szerződést kellett volna előterjessze, csakhogy

az Európai Bizottság két részre bontotta ezt a szerződést, és erre nem volt sohasem felhatalmazása.

Ezért van az átfogó partnerségi kapcsolat, és van az úgynevezett ideiglenes kereskedelmi megállapodás. Az Európai Bizottság az ideiglenes kereskedelmi megállapodást akarja mielőbb érvénybe ültetni, azt mondja, hogy azonnal, ahogy az egyik állam ratifikálja, ez valószínűleg Paraguay lesz még a héten, annak ellenére, hogy ez egy szabadkereskedelmi megállapodás, amelyet az Európai Parlament is jóvá kell hagyjon, de az Európai Bizottság mégis áttolja. Erre elsősorban a német iparnak van szüksége, a német lobbierő az, ami nagyon erősen befolyásolja ezt a folyamatot” – fogalmazott Máthé Réka Zsuzsánna.

Hozzátette: az Európai Parlament a megállapodás miatt az Európai Bírósághoz fordult, hiszen nagyon komoly jogi aggályokat vet fel, a szerződés megfogalmazása, másrészt amilyen kitételek vannak benne.

„ Az Európai Bizottságnak nem volt joga kettéválasztani a szerződés tartalmát. És emiatt is fordul az Európai Parlament az Európai Bírósághoz. Tehát az egész folyamatot kérdőjelezi meg, és teszi kérdésessé, hogy az jogszerű-e vagy nem. Az ideiglenes kereskedelmi megállapodásban vannak azok a részletek, amelyek szabályozzák, hogy melyik ország milyen mértékben, milyen vámtarifák keretén belül exportálhat a Mercosur államokba, illetve importálhat az Európai Unió onnan különböző termékeket.

Az ideiglenes kereskedelmi megállapodást végre tudja hajtatni az Európai Bizottság.”

Jelenleg várni lehet és reménykedni, hogy a Mercosur államoknak sem felel meg ez a szerződés így, ahogy van – vélekedik a szakértő. Szerinte teljesen jogszerűtlen, amit az Európai Bizottság csinált, de amíg ez az egész folyamat lezajlik, addig eltelik akár egy vagy másfél év, de minimum hónapok, és ezen idő alatt a szerződés életbe fog lépni.

„Mivel a német gazdaság és a német ipar van kockán, és az Európai Unió nagyon lényeges vezetői németek, ugyanahhoz a pártcsaládhoz tartoznak, szerintem ezt végigviszik” – fogalmazott.

Szakértő: jogszerűtlen a Mercosur-egyezmény, Németország mégis valamiért nagyon akarja

európai unió

európai bíróság

máthé réka zsuzsánna

mercosur-egyezmény

