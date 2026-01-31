Elismerték az oroszok, nem lövik az ukrán energetikai létesítményeket

A Telegramon közzétett üzenetében a minisztérium azt írta, hogy Ukrajna közlekedési infrastruktúráját és egy lőszerraktárt támadtak.

A tárca azt is bejelentette, hogy az Oroszországot célzó ukrán támadásokat elhárították: 47 drónt és négy siklóbombát semmisítettek meg. Esetleges kárról a minisztérium nem tett említést.

Várhatóan vasárnap folytatódnak Abu-Dzabiban az ukrán és az orosz fél közötti közvetlen tárgyalások. A felek hosszú hónapok után a múlt héten ültek ismét asztalhoz egymással.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön azt közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz államfő beleegyezett az ukrán energetikai hálózatot célzó támadások ideiglenes leállításába a téli hidegre való tekintettel, a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov azonban pénteken hangsúlyozta, hogy a "korlátozott tűzszünet" csak vasárnapig tart.