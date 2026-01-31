ARÉNA - PODCASTOK
Közvilágítás nélkül maradt utcán mennek autók egy kijevi lakónegyedben 2026. január 20-án. Kijevben folyamatos a fûtés és áramkimaradás, miután Oroszország fokozta az ukrán energetikai infrastruktúra elleni rakéta- és dróntámadásait.
Nyitókép: MTI/EPA/Makszim Maruszenko

Elismerték az oroszok, nem lövik az ukrán energetikai létesítményeket

Infostart / MTI

Oroszország az utóbbi egy napban is folytatta az ukrajnai célpontok elleni támadásait, kivéve az energetikai infrastruktúra ellenieket – közölte az orosz védelmi minisztérium.

A Telegramon közzétett üzenetében a minisztérium azt írta, hogy Ukrajna közlekedési infrastruktúráját és egy lőszerraktárt támadtak.

A tárca azt is bejelentette, hogy az Oroszországot célzó ukrán támadásokat elhárították: 47 drónt és négy siklóbombát semmisítettek meg. Esetleges kárról a minisztérium nem tett említést.

Várhatóan vasárnap folytatódnak Abu-Dzabiban az ukrán és az orosz fél közötti közvetlen tárgyalások. A felek hosszú hónapok után a múlt héten ültek ismét asztalhoz egymással.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön azt közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz államfő beleegyezett az ukrán energetikai hálózatot célzó támadások ideiglenes leállításába a téli hidegre való tekintettel, a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov azonban pénteken hangsúlyozta, hogy a "korlátozott tűzszünet" csak vasárnapig tart.

