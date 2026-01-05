Életfogytiglanra számíthatnak Maduróék: már ma este bíróság elé áll New York-ban a venezuelai elnöki pár

A letartóztatott venezuelai elnököt és feleségét egy Brooklyn-i fogdából viszik majd át a New York-i szövetségi bíróságra, ahol előzetesen meghallgatják őket. Ez a jogi formaság előzi meg a vádemelést és a per megindítását. Ügyvédeik minden bizonnyal tiltakozni fognak a letartóztatás ellen arra hivatkozva, hogy egy szuverén állam elnöke diplomáciai mentességet élvez, így nem lehet amerikai bíróság elé idézni. Hasonló érveléssel próbálkoztak az 1990-ben elfogott panamai diktátor, Manuel Noriega védői is, ám a bíróság mégis 40 évnyi börtönbüntetésre ítélte, miután mind a tíz ellene felhozott vádpontban bűnösnek találták.

Nagyjából hasonló helyzetben van a venezuelai elnök és felesége is, akiket a kábítószer-kereskedelem mellett többek között, gyilkosságokra való felbujtással, emberrablással és kínzások elrendelésével is gyanúsítanak. Maduro elnök feleségét még külön azzal is vádolják, hogy 2007-ben pénzért találkozót szervezett kábítószer kereskedők és a venezuelai drog-ellenes hivatal vezetője között. A találkozót követően

Celia Flores havi rendszerességgel kapott vesztegetési pénzt a drogdílerektől, hogy zavartalanul tevékenykedhessenek.

A Fox News arra is felhívja a figyelmet, hogy az Egyesült Államok nem ismerte el Nicolás Madurót Venezuela törvényes elnökének. A 2024-es szavazásokon ugyanis az ellenzék jelöltje, Edmundo González földcsuszamlás-szerű győzelmet aratott, megszerezve a szavazatok több mint 68 százalékát. Ennek ellenére a hadsereg és a választási bizottság által támogatott Nicolás Maduro elnöki mandátumát hosszabbították meg, ami miatt azóta is tiltakozik a venezuelai ellenzék.

A szombaton nyilvánosságra hozott vádirat szerint a Maduro házaspár drogkartellekkel együttműködve több ezer tonna kokain szállítását segítette elő az Egyesült Államokba. A páros életfogytiglani börtönbüntetésre számíthat, ha elítélik őket.