2026. január 5. hétfő Simon
24 óra Ukrajna Venezuela
Népszavazás Venezuelában. Forrás: X / Delcy Rodríguez
Nyitókép: Forrás: X / Delcy Rodríguez

Előállt az amerikai iránnyal kapcsolatban Venezuela átmeneti vezetője

Infostart / MTI

Az ügyvivő elnök a közleményben a „nemzetközi jog keretein belüli együttműködésre" kérte fel az amerikai kormányt „a közös fejlődésre irányuló együttműködési programban, a tartós közösségi együttélés megerősítése érdekében.

Venezuela az Egyesült Államokkal való együttműködésre, kiegyensúlyozott és tiszteletteljes kapcsolatok kialakítására törekszik – jelentette ki Delcy Rodriguez, az ország ideiglenes államfője a világnak és az Egyesült Államoknak címzett üzenetében a közösségi médiában.

„Venezuela megerősíti elkötelezettségét a béke és a békés együttélés mellett. Országunk külső fenyegetések nélkül akar élni, olyan környezetben amelynek alapja a tisztelet és nemzetközi együttműködés. Hisszük, hogy a globális békét az egyes nemzeteken belüli béke biztosításával lehet megteremteni” – fogalmazott Rodriguez az üzenetben. „Elsődleges célunk a kiegyensúlyozott és tiszteletteljes nemzetközi kapcsolatok kialakítása az Egyesült Államok és Venezuela, valamint Venezuela és a régió többi országa között, az egyenlő szuverenitás és a be nem avatkozás elve alapján. Diplomáciánkat a világ többi részével ezek az elvek irányítják” – szögezte le.

Szavait Donald Trump amerikai elnökhöz intézve hangsúlyozta: „népeink és régiónk békét és párbeszédet érdemelnek, nem háborút". Hozzátette: „Mindig is ez volt Nicolás Maduro elnök üzenete, és ez most egész Venezuela üzenete. Ebben a Venezuelában hiszek, és neki szenteltem az életemet. Olyan Venezueláról álmodom, ahol minden jó venezuelai összefoghat” – fogalmazott Rodríguez.

„Venezuelának joga van a békére, a fejlődésre, a szuverenitásra és a jövőre” – írta Delcy Rodríguez.

