ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.03
usd:
329.53
bux:
0
2025. december 28. vasárnap Kamilla
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy férfi késsel a kezében,
Nyitókép: Getty Images/bortn76

Késes támadó gyilkolt meg több embert a főváros közelében

Infostart / MTI

Késes támadó gyilkolt meg helyi idő szerint vasárnapra virradóra kilenc embert, köztük öt gyermeket Suriname fővárosának, Paramaribónak a közelében - közölte a dél-amerikai ország rendőrsége.

A hatóságok szerint az áldozatok a tettes négy gyermeke és a segítségükre rohanó szomszédok, valamint az egyik szomszéd gyermek voltak. Az elkövető a fővárostól 25 kilométerre keletre található Commewijne körzetben található helyszínre kiérkező rendőrökre is rátámadt. A férfi tettest lábon lőtték az őrizetbe vétel során, kórházi ellátásra szorul.

Egy gyermek és egy felnőtt áldozat súlyosan megsérült, őket szintén kórházba szállították.

A StarNieuws helyi hírtelevízió arról számolt be, hogy első értesülések szerint a 43 éves férfi pszichiátriai kezelés alatt állt.

"Egy olyan időszakban, amikor a családnak és a barátoknak lényegében egymást kellene támogatniuk és segíteniük, azzal a kemény valósággal szembesülünk, hogy a világnak van egy másik oldala is: egy apa, aki megöli a saját gyermekeit, és a szomszédjait is. A hozzátartozóknak sok erőt, kitartást és vigaszt kívánok ebben a elképzelhetetlenül nehéz időszakban" - írta Jennifer Geerlings-Simons suriname-i elnök a Facebook-oldalán.

Kezdőlap    Külföld    Késes támadó gyilkolt meg több embert a főváros közelében

gyilkosság

késes támadás

suriname

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Putyin leadta a rendelést: ezt várja Ukrajnától a béketárgyalás előtt

Putyin leadta a rendelést: ezt várja Ukrajnától a béketárgyalás előtt
Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök vasárnap folytatott telefonbeszélgetése során egyetértettek abban, hogy a harcok végleges leállítása érdekében Kijevnek politikai döntést kell hoznia a Donyec-medencéről - közölte Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója.
 

Ezzel kezdődött Donald Trump és Volodimir Zelenszkij tárgyalása

Ukrajna rengeteg pénzt kapott Zelenszkij és Trump találkozója előtt

Fenyegetőzik az orosz külügyminiszter

Megváltoztatták Donald Trump és Volodimir Zelenszkij találkozójának időpontját

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Putyin háborús ultimátuma árnyékában találkozik Trump és Zelenszkij – háborús híreink vasárnap

Putyin háborús ultimátuma árnyékában találkozik Trump és Zelenszkij – háborús híreink vasárnap

Oroszország szombat este újabb rakétatámadást indított Kijev és Ukrajna több régiója ellen, amely miatt az ukrán főváros egyes részein megszűnt az áram- és a távhőszolgáltatás. A támadás közvetlenül megelőzte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök amerikai látogatását, ahol Donald Trump elnökkel folytat tárgyalásokat a 20 pontos béketerv véglegesítése érdekében. Az egyik legkritikusabb kérdése továbbra is az, hogy mely területeket adnák át Oroszországnak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási bejelentést tett Donald Trump: megvan a békemegállapodás alapja, erről fog tárgyalni Zelenszkijjel

Óriási bejelentést tett Donald Trump: megvan a békemegállapodás alapja, erről fog tárgyalni Zelenszkijjel

Donald Trump amerikai elnök optimistán nyilatkozott az orosz-ukrán háború lehetséges lezárásáról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine peace plan talks under way between Trump and Zelensky in Florida

Ukraine peace plan talks under way between Trump and Zelensky in Florida

The US president says "we have the makings of a deal", adding that he believes Putin is "very serious" about peace.

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 28. 20:15
Putyin leadta a rendelést: ezt várja Ukrajnától a béketárgyalás előtt
2025. december 28. 19:47
Ukrajna rengeteg pénzt kapott Zelenszkij és Trump találkozója előtt
×
×
×
×