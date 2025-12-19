A politikus a Telegram-csatornáján reagált arra, hogy az uniós csúcstalálkozón nem született megállapodás a befagyasztott orosz eszközök Ukrajna finanszírozására történő felhasználásáról – írja az EurAsia Daily cikke nyomán a hirado.hu.

Kirill Dmitrijev szerint az Európai Bizottság „megbukott” elnöke, Ursula von der Leyen által vezetett kezdeményezés jogellenes volt, és az, hogy az EU egyelőre elállt ettől a konstrukciótól, a „háború uszítóinak” vereségét jelenti. Mint írta: „A megbukott Ursula vezette háborúpártiak erőteljes csapást szenvedtek el – az EU-n belüli néhány józan hang eddig megakadályozta az orosz tartalékok illegális felhasználását Ukrajna finanszírozására. A jog és a józan ész eddig győzött.”

A nyilatkozat előzménye, hogy Ursula von der Leyen elismerte: az EU-csúcson részt vevő vezetők nem tudtak megegyezni az orosz befagyasztott vagyon „jóvátételi hitelként” történő kisajátításáról. Ennek következtében Ukrajna nem 50 milliárd eurót kap, hanem a következő két évben összesen 90 milliárd euró támogatásban részesül.

Korábban a Politico arról számolt be, hogy az Európai Unió – külső nyomás hatására – egyelőre elvetette az Orosz Föderáció befagyasztott tartalékainak hitelfinanszírozási célú felhasználását. A brüsszeli csúcstalálkozón 15 órányi egyeztetés után sem sikerült közös álláspontot kialakítani, ami a lap szerint az EU egységét is megrendítette.

A Politico beszámolója szerint a vezetők most egy közös hitelfelvételen alapuló megoldást vizsgálnak, amelynek keretében Ukrajna két év alatt 90 milliárd eurót kapna. Ebben a konstrukcióban Magyarország, Szlovákia és Csehország nem vesz részt, és csatlakozott az ellenzők táborához Németország is, amely korábban is ellenezte ezt a finanszírozási módszert.

António Costa, az Európai Tanács elnöke az X közösségi oldalon azt írta: megszületett a döntés arról, hogy Ukrajna a 2026-27-es időszakban 90 milliárd euró támogatásban részesüljön.