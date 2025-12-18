Orbán Balázs: hadüzenettel ér fel az orosz vagyon felhasználása Ukrajna céljaira

Az uniós csúcstalálkozó alkalmából magyar újságíróknak nyilatkozva Orbán Balázs hangsúlyozta: Magyarország nem támogat semmilyen pénzügyi segítségnyújtási eszközrendszert Ukrajna számára, mert az valójában egy olyan háborúnak a további finanszírozását jelentené, amelyet legjobb lenne azonnal leállítani és helyette békét kötni.

A befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna céljainak finanszírozására nyílt hadüzenettel érne fel - hívta fel a figyelmet. Egy állam pénzeszközeinek a befagyasztására és felhasználására még a második világháborúban sem került sor, tehát ez egy elképesztően veszélyes javaslat - mondta, hozzátéve: az amerikaiak és a kínaiak is jelezték, hogy ezzel nem értenek egyet, az oroszok pedig közölték, hogy egy ilyen intézkedést válaszlépések követhetnek.

"Nem fogjuk hagyni, hogy a magyar emberek most, vagy pár évtized múlva gyermekeink, unokáink fizessék meg ezeknek a döntéseknek az árát. Ha ugyanis a közös uniós hitelfelvételről szóló javaslat nyerne támogatást, akkor mindenhol adóemelések, megszorítások és további terhek következnének, mert csak így lehet a háborút finanszírozni" - fogalmazott.

Valójában - mint kiemelte -, ha ezek a brüsszeli javaslatok támogatást nyernek, nem az immár négy éve tartó orosz-ukrán háború további finanszírozásáról lenne szó, hanem egy Oroszország és Európa közötti, teljesen új minőségű háború előkészületéről. Tehát valójában itt egy Európa és Oroszország közötti háborúnak az előkészülete és annak a pénzügyi megalapozása folyik - jelentette ki.

Magyarország számára a legfontosabb stratégiai cél, hogy megpróbálja megakadályozni egy európai-orosz háború kitörését, de ha mégis kitörne egy ilyen, akkor Magyarország ebben a háborúban ne vegyen részt. Ezért nem támogatja az ukrajnai háború anyagi alapjainak megteremtését sem - húzta alá.

Kijelentette: Brüsszel számára ezért is kritikus fontosságú, hogy Magyarországon kormányváltás következzen be. Ha ugyanis egy "brüsszeli kormánya" lenne Magyarországnak, akkor ezekhez a közös hitelfelvételekhez minden alkalommal, akár lakossági tiltakozások ellenére is hozzájárulnának - hívta fel a figyelmet.

"Addig tudjuk tehát garantálni az eladósodás elkerülését az ukrán-orosz háború finanszírozása ügyében, ameddig nemzeti kormány van Magyarországon" - tette hozzá nyilatkozatában a miniszterelnök politikai igazgatója.