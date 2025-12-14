ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 14. vasárnap
Romos házak a Gázai övezetben fekvõ Bureidzsben 2025. november 18-án, az Izrael és a Hamász palesztin iszlamista szervezet között október 9-tõl érvényes tûzszünet alatt.
Nyitókép: MTI/EPA/Abir Szultan

Izrael kiiktatta Gázában az október 7-i támadások fő kitervelőjét

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Izrael megölt egy magas rangú Hamasz-parancsnokot, aki a Kasszám-brigádok második számú tagjaként állítólag az október 7-i támadások fő kitervelője volt – jelentették be szombat éjszaka.

A Gázai övezetben vadászta le az izraeli hadsereg Raed Saadot, a Hamász egyik utolsó, magas rangú parancsnokát, akiről úgy vélik, hogy a 2023. október 7-én történt, dél-izraeli terrortámadás egyik fő ötletgazdája volt – írja az economx.hu a Times of Israel híre alapján.

A technofesztiválon történt, brutális támadásban körülbelül 1200 ember halt meg, és több mint 250 túszt elraboltak, Gázába hurcoltak. Ezután tört ki a brutális gázai háború, amely nemrég ért véget tűzszüneti megállapodással.

Saad az elmúlt hónapokban a Hamász katonai képességeinek és fegyvergyártásának helyreállításán dolgozott.

A Times of Israel beszámolójából kiderül: a Kasszám-brigádok második embere már több merényletet túlélt, de most, 53 éves korában utolérte a végzet.

Izrael szerint az utóbbi időben többször is megpróbáltak terrortámadásokat elkövetni a katonáik ellen, ami a tűzszüneti megállapodás kirívó megsértését jelenti, míg Saad maga is számos tisztjük haláláért volt felelős, akiket jórészt felrobbantott.

A palesztin média azt jelentette, hogy a terrorvezér halálát okozó dróntámadás Gázában történt, és összesen négyen haltak meg. A rendszerint jól informált újságíró, Barak Ravid izraeli tisztviselőkre hivatkozva pedig azt írta, hogy Donald Trump amerikai elnök kormányát nem tájékoztatták előzetesen a támadásról.

