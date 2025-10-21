ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.38
usd:
335.49
bux:
103798.11
2025. október 21. kedd Orsolya
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Izraeli harci jármûvek a Gázai övezet és Dél-Izrael határán 2025. október 21-én. Izrael és Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet október 9-én megállapodott a tûzszünet és a túszalku elsõ szakaszáról, amely a gázai háború lezárását célozza.
Nyitókép: MTI/AP/Leo Correa

Csicsmann László a gázai helyzetről: ez nem tűzszünet, de nem is háború – bármikor fellángolhatnak a harcok

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika
ELŐZMÉNYEK

Az elmúlt napokban Izrael és a Hamász többször is megvádolta a másik felet a tűzszünet megsértésével. A Közel-Kelet-szakértő az InfoRádióban azt mondta, újraindult az eszkalációs fázis, és meglátása szerint ha az iszlamista szervezet továbbra is ilyen ellenállást tanúsít, megvan az esély rá, hogy ismét totális háború lesz a Gázai övezetben.

Izrael és a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet október 9-én állapodott meg a tűzszünet és a túszalku első szakaszáról, amely a gázai háború lezárását tűzte ki célul. A két fél azonban már napok óta egymást vádolja a tűzszünet megsértésével. Az izraeli hadsereg vasárnap azt közölte, a Hamász fegyveresei többször is megtámadták az izraeli erőket, belépve a Gázai övezet ütközőzónájába. Az incidens során két izraeli katona meghalt.

Izrael erre válaszul légicsapásokat mért az iszlamista szervezetre, aminek több halottja is volt. A zsidó állam emellett egy ideig megakadályozta, hogy a segélyszállítmányok bejussanak az övezetbe, továbbá azt is közölte, hogy a Gáza és Egyiptom közötti rafahi határátkelőt továbbra sem nyitja meg. Szombaton viszont a Hamász vádolta meg Izraelt a tűzszünet megsértésével. Állításuk szerint az izraeli hadsereg tüzet nyitott egy buszra Gázavárosban, és megölték egy palesztin család tizenegy tagját.

Csicsmann László Közel-Kelet-szakértő az InfoRádióban úgy fogalmazott, „nem tűzszünet, és nem is teljes háború” az, amit jelenleg a térségben láthatunk. Úgy véli, a kettő közötti állapot van most, és „újraindult az eszkalációs fázis”.

A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója kiemelte: Izrael a két katona életét követelő támadás miatt intenzívebb hadműveletet indított a Gázai övezetben, de engedve az egyre fokozódó nemzetközi nyomásgyakorlásnak, nem foglalta el a területet. Hozzátette:

ha a Hamász nem teszi le hivatalosan is a fegyvert, újra fellángolhatnak a harcok.

A Hamász képviselői legutóbb azt nyilatkozták, hogy csak a palesztin állam előtt tennék le a fegyvert. Csicsmann László szerint nem könnyű eligazodni ebben a helyzetben, mert az iszlamista szervezetnek van egy politikai és egy katonai szárnya is, és a kettő nem mindig ugyanazt kommunikálja. Izraelnek ugyanakkor az a fő feltétele a háború lezárására, hogy a Hamász tegye le a fegyvert. A Budapesti Corvinus Egyetem tanára azt mondta, ha a Hamász továbbra is ilyen ellenállást tanúsít, megvan az esély rá, hogy újraindul a totális háború a Gázai övezetben.

A szakértő azt a célt sem látja könnyen megvalósíthatónak, hogy Izrael megsemmisítse a Hamászt, amit azzal indokolt, hogy

„ideológiát nem lehet katonai eszközökkel megvalósítani, ahhoz az szükséges, hogy valamilyen stabil jövőképet biztosítsanak a gázai lakosságnak”.

Az izraeli vezetés azt hangsúlyozta a vasárnapi csapások után, hogy visszatér a tűzszünethez, mint ahogy a Hamász is azt közölte, hogy elkötelezett a megállapodás mellett. Donald Trump amerikai elnök szerint a tűzszünet továbbra is érvényben van a Gázai övezetben, ugyanakkor különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint az amerikai elnök veje, Jared Kushner is visszatért Izraelbe. Ők ketten voltak azok, akik a tűzszüneti tárgyalásoknál Washingtont képviselték, és ők felügyelik a megállapodás betartását. Várhatóan az izraeli kormánytagokkal is tárgyalnak, a Hamász vezetői pedig sajtóhírek szerint az ugyancsak közvetítőként fellépő Katar és Egyiptom képviselőivel találkozhatnak a következő napokban.

(A nyitóképen: izraeli harci járművek a Gázai övezet és Dél-Izrael határán 2025. október 21-én.)

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Csicsmann László a gázai helyzetről: ez nem tűzszünet, de nem is háború – bármikor fellángolhatnak a harcok

izrael

tűzszünet

gázai övezet

háború

csicsmann lászló

hamász

megsértés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csicsmann László a gázai helyzetről: ez nem tűzszünet, de nem is háború – bármikor fellángolhatnak a harcok

Csicsmann László a gázai helyzetről: ez nem tűzszünet, de nem is háború – bármikor fellángolhatnak a harcok
Az elmúlt napokban Izrael és a Hamász többször is megvádolta a másik felet a tűzszünet megsértésével. A Közel-Kelet-szakértő az InfoRádióban azt mondta, újraindult az eszkalációs fázis, és meglátása szerint ha az iszlamista szervezet továbbra is ilyen ellenállást tanúsít, megvan az esély rá, hogy ismét totális háború lesz a Gázai övezetben.
Biztonsági szakértő a Trump-Putyin találkozóról: óriási készültség várható az egész városban

Biztonsági szakértő a Trump-Putyin találkozóról: óriási készültség várható az egész városban

Lehegesztett csatornafedelek, mesterlövészek a háztetőkön és ügynökök még a pogácsás tányérok mellett is – jelentette ki az InfoRádióban Hajós István biztonsági szakértő, aki szerint erre kell számítani az amerikai és az orosz elnök budapesti találkozóján. A szakember úgy véli: szigorú lezárások lesznek az egész városban, és a Budapesten élő ukránokat is ellenőrzik majd.
 

Trump–Putyin-csúcs: politikai szabotázsakcióktól tart az orosz fél

„Képmutatás nem figyelni az oroszok érveire” – Európa katonai nagyhatalmából érkezett Ukrajnát kikosarazó üzenet

Felsorakoztak Donald Trump álláspontja mögé az EU vezetői

Megsemmisült az oroszok egyik vadonatúj "szeme" – videó

Bizonytalanná válhat a Trump–Putyin-csúcs megrendezése?

VIDEÓ
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.21. kedd, 18:00
Fekete Péter
a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tűz ütött ki a százhalombattai finomítóban - Esik a Mol árfolyama

Tűz ütött ki a százhalombattai finomítóban - Esik a Mol árfolyama

Erősen indult a hét a világ tőzsdéin, hétfőn markáns emelkedés volt a vezető amerikai és európai részvénypiacokon is, kedd reggel pedig az ázsiai börzéken is kitartott a jó hangulat. Kedd reggel a magyar tőzsde kis eséssel nyitott, a százhalombattai finomítóban kitört tűzeset miatt esik a Mol árfolyama, közben egyre közelebb az új történelmi csúcs az OTP-nél, és tovább száguld a Rába. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új munkaszüneti nap született: nemzeti ünneppé válik ez az új dátum

Új munkaszüneti nap született: nemzeti ünneppé válik ez az új dátum

Országos munkaszüneti nap lesz a jövő évtől Szent Ferenc október 4-i ünnepe.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
French ex-president Sarkozy begins jail sentence for campaign finance conspiracy

French ex-president Sarkozy begins jail sentence for campaign finance conspiracy

Nicolas Sarkozy, president from 2007-2012, has appealed against his jail term at La Santé prison.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 21. 14:14
Ezt várja Orbán Viktortól Manfred Weber
2025. október 21. 13:13
Trump–Putyin-csúcs: politikai szabotázsakcióktól tart az orosz fél
×
×
×
×