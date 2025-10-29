Donald Trump: ha a Hamász nem viselkedik jól, akkor nagyon könnyen elintézzük őket

Jelentős légicsapásokat mért a palesztin lakosságú Gázaváros épületeire és alagútjaira Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök parancsára kedden az izraeli hadsereg, válaszul arra, hogy katonáit a hírek szerint Rafahnál páncéltörő lövedékekkel támadták meg, és palesztin mesterlövészek is tüzet nyitottak rájuk.

A Hamász palesztin iszlamista szervezet ezt követően megtagadta az újabb izraeli túsz holttestének estére ígért átadását.

Mindez kérdéseket vet fel a tűzszünet sorsáról – újságírók meg is kérdezték Donald Trump amerikai elnök véleményét, amikor az elnöki különgép fedélzetén Japánból Dél-Koreába utazott az Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) ülésére.

Trump az ABC News tudósítása szerint azt mondta, hogy „Izraelnek vissza kell vágnia” a Gáza elleni csapásokra, hiszen Izrael azzal vádolta a Hamászt, hogy megsértette a tűzszüneti megállapodást. Az elnök ugyanakkor továbbra is bízik abban, hogy a tűzszünet be fogják tartani, és megismételte fenyegetését, miszerint ha a Hamász „nem viselkedik rendesen, akkor felszámolják”.

„Semmi sem fogja veszélyeztetni” – mondta az elnök a tűzszünetre utalva. „Meg kell érteni, hogy

a Hamász a közel-keleti béke nagyon kis részét képezi, és viselkedniük kell.

Nehéz helyzetben vannak, de azt mondták, hogy jók lesznek. És ha jók, akkor boldogok lesznek, és ha nem jók, akkor el lesznek törölve. Az életük véget ér. Ezt megértették.”

Hozzátette: „Ha kell, nagyon könnyen elintézzük a Hamászt, és ez a Hamász végét jelenti. Inkább nem tesszük. Megállapodtunk velük, hogy hogyan fognak viselkedni, és viselkedniük is kell. Ha nem viselkednek megfelelően, akkor kiiktatják őket.”

(A nyitóképek: Palesztinok izraeli támadásban megsemmisült épületek romjai előtt Gázában 2025. október 28-án. Izrael és a Hamász palesztin iszlamista szervezet október 9-én állapodott meg a gázai háború lezárását célzó békefolyamatnak a tűzszünetet és túszalkut magában foglaló első szakaszáról.)