Független palesztin bizottság irányítja majd Gázát

A Hamász honlapján közzétett közlemény szerint a tárgyaláson részt vevő különböző palesztin szervezetek megállapodtak, hogy „független technokrata civilekből álló ideiglenes bizottságot állítanak fel (…), amelynek a feladata az élet ügyeinek és a fontos szolgáltatásoknak az intézése lesz”.

A palesztin szervezetek abban is megállapodtak, hogy „újjáélesztik a Palesztinai Felszabadítási Szervezetet (PFSZ) mint a palesztin nép egyetlen legitim képviselőjét”. A Hamász nem tagja a PFSZ-nek.

A Hamász és vetélytársa, a Fatah mozgalom küldöttsége csütörtökön találkozott Egyiptomban, hogy megvitassa a gázai háború lezárultával meghozandó intézkedéseket – közölte a tárgyalások tartalmát jól ismerő egyik tisztségviselő az AFP francia hírügynökséggel.

2024 decemberében a Hamász és a Fatah bejelentette, hogy megállapodtak egy bizottság létrehozásában, amely a Gázai övezetet irányítja majd az Izrael elleni háború után. A megállapodást egyebek között a Fatah több tagja is hevesen bírálta. Ezt követően több palesztin politikai vezető javasolta, hogy hozzanak létre független szakemberekből álló bizottságot a palesztin terület irányítására, amelyen a Hamász 2007-ben erővel vette át a hatalmat a PFSZ-től.