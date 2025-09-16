ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Kiterjed a háború: az éjszakai bombázások után reggel Izrael megindíthatta a Gázaváros elleni hadműveletet

Infostart

Sajtóértesülések szerint az USA támogatja a nagyszabású izraeli hadműveletet, de azt szeretné, ha hamar véget érne. A város lakói dél felé igyekeznek elhagyni a területet.

Keddre virradóra folytatódott a Gázaváros ellen indított nagyszabású izraeli katonai akció, a város központját folyamatosan bombázzák – írja az al-Dzsazíra híradása nyomán a hvg.hu.

Az Axios beszámolója szerint az Izraeli Védelmi Erők (IDF) hétfő este indította meg a hadműveletet a város elfoglalására, izraeli illetékesek közlése szerint órákkal azután, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel találkozott Izraelben.

A lap szerint Marco Rubio azt mondta Benjamin Netanjahunak, hogy

a Trump-adminisztráció támogatja a hadműveletet, viszont azt várja, hogy olyan gyorsan lezáruljon, amennyire csak lehet.

Az amerikai külügyminiszer izraeli és katari állami vezetőkkel folytatott tárgyalás után a Fox News-nak azt nyilatkozta, hogy a gázai háborúnak katonai művelettel kell lezárulnia, ha a diplomácia kudarcot vall. Szerinte a háború lezárásának békés módja az lenne, ha a Hamász elengedné a még kezében lévő 48 túszt, illetve kiadná a holttesteket, és beleegyezne a lefegyverzésbe és működésének beszüntetésébe.

Viszont egyelőre nincs nyoma az „ideális kimenetelnek”, így katonai műveletre van szükség. Marco Rubio hozzátette, az izraeliek is szívesebben kerülnék el azt, hogy katonai erővel vessenek véget a Hamász uralmának, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy minden művelet Izraelé lesz, és abban az Egyesült Államok nem vesz részt.

A külügyminiszter ismét hangsúlyozta, hogy az USA és az amerikai kormány elítéli az Izrael által Katarban végrehajtott dróncsapást, aminek magas rangú Hamász-vezetők voltak a célpontjai.

Hangsúlyozta továbbá, hogy az izraeli katonai lépés miatt megfogalmazott amerikai aggály nem jelenti azt, hogy az Egyesült Államok megszűnne Izrael partnere és szövetségese lenni, a kétoldalú kapcsolatot az incidens nem befolyásolja.

Gázaváros lakói dél felé igyekeznek menekülni. Körülbelül 1 millió ember élt a városban, mielőtt Izrael augusztusban elkezdte a toronyházak lerombolását. Stephane Dujjaric, Antonio Guterres ENSZ-főtitkár szóvivője arról beszélt, hogy humanitárius szervezetek csak az elmúlt néhány napban közel 70 ezer embert számoltak össze, akik délnek tartottak.

Külföld    Kiterjed a háború: az éjszakai bombázások után reggel Izrael megindíthatta a Gázaváros elleni hadműveletet

izrael

bombázás

hadművelet

idf

gázai háború

gázaváros

