Terepjáróban lőtték ki a Hamász-vezért és négy társát

Hálil al-Hajja, a Hamász főtárgyalója vasárnap videóüzenetben tudatta, hogy a Gázában végrehajtott szombati izraeli légitámadás öt halálos áldozatának egyike Raád Száed. Hálil al-Hajja egyben azzal vádolta Izraelt, hogy megsértette az októberben létrejött tűzszünetet.

A gázai hatóságok szerint az októberi tűzszünet kezdete óta Izrael naponta támadja Gázát, legalább 386 ember halálát okozva, amivel szerinte egyértelműen megszegi a tűzszüneti megállapodást.

A terepjáróban utazó Raád Száed és még négy terrorista mind életét vesztette a légitámadásban.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Jiszrael Kac védelmi miniszter szombaton az mondta, hogy a terroristák elleni támadással egy pokolgépes merényletet toroltak meg, amelyben szombat délelőtt két izraeli katona könnyebben megsebesült.