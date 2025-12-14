ARÉNA - PODCASTOK
Izraeli harci jármûvek a Gázai övezet és Dél-Izrael határán 2025. október 21-én. Izrael és Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet október 9-én megállapodott a tûzszünet és a túszalku elsõ szakaszáról, amely a gázai háború lezárását célozza.
Nyitókép: MTI/AP/Leo Correa

Terepjáróban lőtték ki a Hamász-vezért és négy társát

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Hamász vasárnap megerősítette, hogy egy szombati izraeli légitámadásban megölték a palesztin iszlamista terrorszervezet egyik fő katonai vezetőjét, Raád Száedet.

Hálil al-Hajja, a Hamász főtárgyalója vasárnap videóüzenetben tudatta, hogy a Gázában végrehajtott szombati izraeli légitámadás öt halálos áldozatának egyike Raád Száed. Hálil al-Hajja egyben azzal vádolta Izraelt, hogy megsértette az októberben létrejött tűzszünetet.

A gázai hatóságok szerint az októberi tűzszünet kezdete óta Izrael naponta támadja Gázát, legalább 386 ember halálát okozva, amivel szerinte egyértelműen megszegi a tűzszüneti megállapodást.

A terepjáróban utazó Raád Száed és még négy terrorista mind életét vesztette a légitámadásban.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Jiszrael Kac védelmi miniszter szombaton az mondta, hogy a terroristák elleni támadással egy pokolgépes merényletet toroltak meg, amelyben szombat délelőtt két izraeli katona könnyebben megsebesült.

Kezdőlap    Külföld    Terepjáróban lőtték ki a Hamász-vezért és négy társát

izrael

hamász

gázai háború

