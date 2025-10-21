ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.3
usd:
334.91
bux:
104016.77
2025. október 21. kedd Orsolya
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozó helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik pool/Gavriil Grigorov

Trump–Putyin-csúcs: politikai szabotázsakcióktól tart az orosz fél

Infostart / MTI

Nem kizárt, hogy az Európai Unió és a NATO tagállamai meg fogják kísérelni meghiúsítani Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök újabb, Budapesten rendezendő csúcstalálkozóját – jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes kedden Moszkvában újságíróknak. Közben Varsó jelezte, nem garantálhatja az orosz elnököt szállító repülőgép feltartóztatás nélküli átrepülését a lengyel légtérben.

„Az EU-ban és a NATO-ban tagsággal rendelkező államok annak érdekében dolgoznak, hogy mindent tönkretegyenek. Nincs egyetlen olyan téma sem, amely számukra érdekes lenne, kivéve azt, hogy kárt okozzanak Oroszországnak, meggyengítsék pozíciónkat, megnehezítsék az előttünk álló feladatok megoldását. Ez az Európai Unió egész politikájának egyetlen célja. Jelenleg ez a legdestruktívabb erő a nemzetközi porondon” – fogalmazott a diplomata.

„Nem meglepő, hogy mindenféle politikai szabotázsakciókkal foglalkoznak. Mi erre felkészültünk. Tudjuk, hogyan kell ezzel szembeszállni”

– tette hozzá.

Rjabkov azokkal a sajtóhírekkel kapcsolatban, amelyek szerint elhalasztották Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter találkozóját, rámutatott: olyan időpontot, amelyről nem volt megállapodás, nem lehet sem elhalasztani, sem lemondani. Hozzátette, hogy az orosz félnek mindeddig „távolról sem volt elképzelése a lehetséges találkozó időpontját és helyszínét illetően”. Hangsúlyozta, hogy „egy ilyen esemény jelentősége nagyon nagy”, és hogy a tárgyalások előkészítést igényelnek.

Rjabkov nem kommentálta azt a kérdést, hogy szó esett-e Lavrov és Rubio között az Ukrajnának szállítandó Tomahawk manőverező repülőgépek ügyéről. „Nem vagyok kész nyilvánosságra hozni az ilyen jellegű kapcsolatfelvételek tartalmát. Általában véve a zárt munkavégzés lényege, hogy egyes témák egyszerűen nem hozhatók nyilvánosságra. Nem tudom semmilyen módon kommentálni a tegnapi beszélgetés tartalmát” – mondta.

Közölte hogy nem áll módjában kommentálni azt a kérdést sem, hogy az Egyesült Államok tájékoztatta-e Oroszországot Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tárgyalásairól. „Mindez a bizalmas témák kategóriájába tartozik, amelyek nem tárgyalhatók ki nyilvánosan” – fogalmazott Rjabkov.

A lengyel légtér tabu?

Lengyelország nem garantálhatja, hogy a bíróság nem rendeli el a Vlagyimir Putyin orosz elnököt szállító repülőgép feltartóztatását, amennyiben a lengyel légtéren át tartana a tervezett budapesti csúcstalálkozóra – jelentette ki Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter kedden.

A Wroclawban működő Radio Rodzina katolikus csatornán kedd reggel sugárzott beszélgetést a Polskie Radio24 közszolgálati hírcsatorna honlapján ismertették.

A minisztert Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti találkozójáról kérdezték, valamint arról, hogy utazhatna-e Putyin Magyarországra esetleg a lengyel légtéren át, amelyben európai uniós repülési tilalom van érvényben orosz repülőgépek számára.

„Nem tudjuk garantálni, hogy egy független bíróság ne kötelezze a kormányt egy ilyen repülőgép feltartóztatására annak érdekében, hogy egy gyanúsítottat a hágai bíróság elé állíthassanak” – válaszolta Sikorski, utalva a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) 2023-as döntésére.

Sikorski szerint Putyin például Törökország, Montenegró és Szerbia légterén át juthatna el Budapestre.

Kezdőlap    Külföld    Trump–Putyin-csúcs: politikai szabotázsakcióktól tart az orosz fél

oroszország

lengyelország

eu

ukrajna

donald trump

nato

vlagyimir putyin

háború

trump-putyin-csúcs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Százmilliós Gucci-bírság: mi marad a luxusból, ha mindenki hozzáfér?

Százmilliós Gucci-bírság: mi marad a luxusból, ha mindenki hozzáfér?
Az Európai Bizottság 157 millió eurós bírsággal sújtotta a Guccit, a Chloét és a Loewe-t, mert ők maguk akarták megmondani a luxustermékeik fogyasztói árát. A döntés nemcsak pénzügyi, hanem kulturális forradalom is, Brüsszel ugyanis most először kezdte ki a luxus egyik alapkövét, az exkluzivitást.
Biztonsági szakértő a Trump-Putyin találkozóról: óriási készültség várható az egész városban

Biztonsági szakértő a Trump-Putyin találkozóról: óriási készültség várható az egész városban

Lehegesztett csatornafedelek, mesterlövészek a háztetőkön és ügynökök még a pogácsás tányérok mellett is – jelentette ki az InfoRádióban Hajós István biztonsági szakértő, aki szerint erre kell számítani az amerikai és az orosz elnök budapesti találkozóján. A szakember úgy véli: szigorú lezárások lesznek az egész városban, és a Budapesten élő ukránokat is ellenőrzik majd.
 

Trump–Putyin-csúcs: politikai szabotázsakcióktól tart az orosz fél

„Képmutatás nem figyelni az oroszok érveire” – Európa katonai nagyhatalmából érkezett Ukrajnát kikosarazó üzenet

Felsorakoztak Donald Trump álláspontja mögé az EU vezetői

Megsemmisült az oroszok egyik vadonatúj "szeme" – videó

Elbizonytalanodhat a Trump–Putyin-csúcs megrendezésre?

Közölte a Mol, hogyan indul újra az olajfinomító a tűz után

Orbán Viktor fontos bejelentést tett a százhalombattai tűzről történt egyeztetések után

VIDEÓ
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.21. kedd, 18:00
Fekete Péter
a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Otthon Start: újabb beruházásokat nyilvánít kiemeltté a kormány, jönnek az első vidéki lakóparkok

Otthon Start: újabb beruházásokat nyilvánít kiemeltté a kormány, jönnek az első vidéki lakóparkok

Új rendelettervezetet tett közzé a kormány az Otthon Start program keretében biztosított fix 3%-os hitelprogram feltételeit teljesítő lakásberuházások kiemelt beruházássá és a hozzájuk kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról. Eddig két beruházás, a Bayer Construct X. és XV. kerületi fejlesztése kapott rendeletben kiemelt státuszt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenet: harmincéves sem volt, meghalt az amerikai sakknagymester

Döbbenet: harmincéves sem volt, meghalt az amerikai sakknagymester

A Charlotte Chess Center, ahol vezetőedzőként dolgozott, hétfőn jelentette be Daniel Naroditsky halálát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
French ex-president Sarkozy begins jail sentence for campaign finance conspiracy

French ex-president Sarkozy begins jail sentence for campaign finance conspiracy

Nicolas Sarkozy, president from 2007-2012, has appealed against his jail term at La Santé prison.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 21. 12:35
Felsorakoztak Donald Trump "érintkezési" álláspontja mögé az EU vezetői
2025. október 21. 12:24
Huszonegy év börtönnel sújtották Robert Fico merénylőjét – első fokon
×
×
×
×