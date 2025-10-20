Hogy jut el Putyin elnök Budapestre, ha be sem repülhet az EU-ba? – a szakértő elmondja a választ

Donald Trump amerikai elnök múlt csütörtökön jelentette be, hogy két héten belül Budapesten tárgyal majd Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Orbán Viktor miniszterelnök múlt pénteken azt mondta, a találkozó szervezése már megkezdődött. „Kiadtam az utasításokat a szervezőbizottság felállítására, a legfontosabb feladatokat meghatároztuk, és elkezdődött a munka” – jelentette be.

Az orosz elnöknek azonban nehézséget okozhat az eljutás a magyar fővárosba, ugyanis miután Oroszország három és fél éve megtámadta Ukrajnát, az unió első válaszlépései között kitiltotta légteréből az orosz repülőgépeket.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter múlt pénteken azt mondta, ez nem akadályozza majd a találkozó létrejöttét, Magyarország engedélyezi, hogy a légterébe lépjen az orosz elnöki gép.

„Vlagyimir Putyin elnököt is tisztelettel várjuk, természetesen biztosítjuk számára azt, hogy Magyarországra belépjen, itt sikeres tárgyalást folytasson, majd pedig utána hazatérjen. Semmifajta egyeztetésre nincs szükség senkivel. Mi egy szuverén ország vagyunk. Itt Vlagyimir Putyint, Oroszország elnökét tisztelettel fogjuk fogadni, vendégül látni és biztosítani a körülményeket, hogy az amerikai elnökkel tudjon tárgyalni” – részletezte.

Pető György repülési szakértő az InfoRádióban azt mondta: jelenleg is közlekednek orosz gépek az EU légterében, így szerinte Vlagyimir Putyin gépének is engedélyezik majd a berepülést.

„A kalinyingrádi orosz enklávéba, amelyet európai uniós országok vesznek körül, járnak orosz légijárművek, természetesen az uniós légtér érintésével, tehát ez egy létező és működő dolog. Minden légtér az adott ország jogköre, a saját országában mindenki maga dönti el, hogy ki használhatja és ki nem. Ha lesz béketárgyalás, ahol az amerikai és az orosz elnök részt vesz, akkor az európai uniós országok légterei ez elé nem hiszem, hogy akadályt fognak gördíteni, de ez politikai kérdés, nem repülésszakmai” – szögezte le.

Ha az orosz elnöki gép nem kapna engedélyt a berepülésre uniós tagállamoktól, akkor

Törökország légterén át a Földközi-tengeren, Bosznia-Hercegovinán és Szerbián keresztül juthat majd el Magyarországra.

A legrövidebb utat, ami Ukrajnán keresztül vezet, biztosan nem használja majd Vlagyimir Putyin repülője.

Ha egyébként egy gép engedély nélkül repül be egy ország légterébe, akkor a protokoll szerint vadászgépeket riasztanak, amelyek kikísérik a repülőt az adott állam területéről.