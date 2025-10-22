Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: ha eljön az ideje, megrendezzük

„Szijjártó Washingtonban. A békecsúcs előkészületei folytatódnak. Az időpont még mindig bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük” – írta szerda reggel Orbán Viktor a közösségi oldalán, hozzátéve: „és persze holnap, a békemeneten megmutatjuk a világnak, hogy nem véletlenül esett a választás Budapestre. Azért lett így, mert Magyarország a béke szigete, és a magyarok a béke pártján állnak. Tartsanak velünk! Most kell igazán sokan legyünk!” – zárul a bejegyzés.

Mint arról beszámoltunk, Donald Trump kedden a Fehér Házban újságírói kérdésre azt mondta a Vlagyimir Putyinnal tervezett budapesti találkozójáról, hogy két napon belül döntés lesz. Az amerikai elnök azokra a korábbi értesülésekre reagálva, miszerint a közeli jövőben nem történik meg a Budapestre tervezett találkozója az orosz államfővel, azt mondta, hogy „rengeteg dolog történhet”, és nem határoztak erről a kérdésről. Hozzátette:

„nem akarok egy elvesztegetett találkozót, nem akarok elvesztegetett időt, így meglátjuk, hogy mi történik".

Ugyanakkor optimizmusát hangoztatta és kijelentette, hogy lát esélyt a tűzszünetre.

Közben a BBC tudósítása szerint a Fehér Ház egyik tisztviselője kijelentette, hogy az amerikai elnöknek „nincs terve” arra, hogy „a közeljövőben” találkozzon az orosz elnökkel. A portál értesülését a Fehér Ház később az orosz TASZSZ hírportálnak is megerősítette – számolt be az Index.

Donald Trump még múlt csütörtökön jelentette be, hogy két héten belül Budapesten fog tárgyalni az orosz elnökkel az ukrajnai háború befejezéséről. Marco Rubio amerikai külügyminiszter és orosz kollégája, Szergej Lavrov előkészítő találkozóját a héten tartották volna, de a Fehér Ház közölte, hogy a két politikus „produktív” telefonbeszélgetést folytatott, és a találkozó már „nem szükséges”. A Fehér Ház nem közölt további részleteket arról, hogy miért függesztették fel a tárgyalásokat.