Bendarzsevszkij Anton: a budapesti csúcs körüli ellentmondásos amerikai kommunikáció célja az oroszok megtörése is lehet

Donald Trump múlt csütörtökön jelentette be, hogy két héten belül Budapesten fog tárgyalni Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háború lehetséges befejezéséről, kedden azonban a Fehér Ház Marco Rubio amerikai külügyminiszter és orosz kollégája, Szergej Lavrov telefonbeszélgetése után már azt közölte, a közeljövőben nem várható csúcstalálkozó. Az amerikai elnök ugyancsak kedden újságírói kérdésre azt mondta, két napon belül ad tájékoztatást a Vlagyimir Putyinnal tervezett budapesti találkozót illetően.

Donald Trump azokra az értesülésekre reagálva, amelyek szerint a közeljövőben mégsem találkozik személyesen az orosz államfővel, azt mondta, hogy „rengeteg dolog történhet”, és nem határoztak még erről a kérdésről. Hozzátette, hogy közben az ukrajnai fronton is „rengeteg dolog történik”. Az amerikai elnök a tervezett budapesti találkozóra utalva kijelentette: „nem akarok egy elvesztegetett találkozót, nem akarok elvesztegetett időt, így meglátjuk, hogy mi történik”.

Bendarzsevszkij Anton az InfoRádióban azt mondta, jelenleg többféle forgatókönyv van a felek asztalán, és azt valószínűsíti, hogy komoly egyeztetések és jelentős nyomásgyakorlás zajlik a háttérben mindkét irányba. Úgy véli, nem lehet azt kijelenteni, hogy biztosan nem fog megvalósulni a budapesti csúcstalálkozó,

továbbra is lát esélyt arra, hogy találkozik majd a magyar fővárosban Donald Trump és Vlagyimir Putyin.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója szerint a két fél a lehető legjobb tárgyalási pozíciót próbálja most elérni.

Szergej Lavrov a Marco Rubióval folytatott telefonos egyeztetés után azt nyilatkozta, ismét elmondta az amerikai félnek, hogy az orosz vezetés álláspontja változatlan az ukrajnai háború ügyében, ezért nincs értelme személyes találkozónak külügyminiszteri szinten. Erre reagálva a washingtoni adminisztráció azt közölte, ha nem változnak az orosz pozíciók és nem hajlandóak kompromisszumokra, akkor valóban nincs értelme a találkozónak. Bendarzsevszkij Anton úgy fogalmazott, az utóbbi időben többször is érte az a vád Donald Trumpot, hogy „túlságosan aláfekszik” Vlagyimir Putyinnak, és nem érvényesíti kellően az amerikai elnök a saját erejét, mint ahogy az a kritikusok szerint az alaszkai csúcstalálkozón is látszódott. A szakértő megjegyezte: most éppen ennek a magatartásnak az ellenkezőjét láthatjuk,

Donald Trump határozottan lép fel, és egyértelműen jelezte, ha nincs előrelépés, nincs kompromisszum, akkor tárgyalás sincs.

Úgy véli, a mostani kommunikáció a felek között „a másik puhítását szolgálja”, és a következő napokban arra számít, lesznek változások az eddig tanúsított magatartásban, így megmarad az esély arra, hogy mégis megvalósul a Trump–Putyin-csúcs. A szakértő kiemelte, hogy az újabb személyes találkozót az orosz elnök kezdeményezte, vélhetően azért, mert nem akarja, hogy az Egyesült Államok újabb fegyverekkel segítse Ukrajnát. Emlékeztetett, hogy az elmúlt hetekben egyre hangsúlyosabban lengették be hol az amerikaiak, hol az ukránok, hogy Tomahawk rakéták érkezhetnek Ukrajnába. Abban pedig nincs semmi meglepő, hogy az oroszok igyekeznek nyomást gyakorolni Washingtonra, hogy ezt ne tegyék meg.

Bendarzsevszkij Anton hozzátette: úgy tűnik, a Trump-adminisztrációnak fogy a türelme, és nem veszi jó néven, hogy Moszkva nem akar engedményeket tenni. Az amerikaiak változatlanul azt hangsúlyozzák, hogy megállapodás vagy fegyverszünet csak valamilyen kompromisszummal, lemondással együtt jöhet létre, és ebben mindkét félnek partnernek kell lennie. A szakértő úgy fogalmazott, az ukránoknak és az oroszoknak is engedniük kell követeléseikből, ellenkező esetben nem oldható fel a konfliktus, és „érvényben marad az orosz ultimátum”. Mint mondta, háborúban álló felekről van szó, így olyan lezárás nem lehetséges, ami mindkét fél számára csak előnyökkel jár.

Még akár előnyös is lehet, hogy Donald Trump ennyire kiszámíthatatlan

Az oroszok továbbra is azt gondolhatják, katonai úton érhetnek el nagyobb eredményt, és a szakértő szerint ezzel magyarázható, hogy jelenleg nem kompromisszumkészek, hanem újabb ukrajnai területek megszerzésére koncentrálnak. Az amerikai félnek nincs könnyű dolga, nyomásgyakorlással kellene jobb belátásra bírnia Valagyimir Putyint, és Bendarzsevszkij Anton még azt is elképzelhetőnek tartja, hogy

a budapesti csúcstalálkozó körüli, sokszor ellentmondásos kommunikációnak is az lehet a célja, hogy „megtörjék” az oroszokat, illetve azt az álláspontot, amit képviselnek.

A kritikusok szerint Donald Trump sokszor csapong, és beleesik abba a hibába, hogy ellentmond saját magának. Az elmúlt hónapokban beszélt arról is, hogy Ukrajna jogosan követeli vissza magának az oroszok által megszállt területeket, máskor viszont arra szólította fel az ukrán vezetést, tegyen területi engedményeket. Bendarzsevszkij Anton ugyanakkor azt gondolja, a tárgyalásokon erénye is lehet Donald Trumpnak, hogy ennyire kiszámíthatatlan. Egy megfontolt, higgadtabban cselekvő adminisztrációról – mint amilyen a szakértő szerint a Biden-kormányzat is volt – azt gondolhatnák az oroszok, hogy úgysem lép át bizonyos vörös vonalakat, nem mer komolyabb lépéseket megtenni, Donald Trump viszont teljesen másképp gondolkodik.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója szerint Donald Trump nemcsak kiszámíthatatlan, hanem vele kapcsolatban mindig tetten érhető egyfajta bizonytalansági faktor. Az oroszok nem lehetnek teljesen biztosak abban, hogy Donald Trump mindig megáll az ígéreteknél vagy a fenyegetéseknél, ha elfogy a türelme, adott esetben tényleg adhat az ukránoknak Tomahawk rakétákat, amelyekkel akár 2500 kilométeres távolságra is képesek lehetnének precíziós csapásokat mérni orosz célpontokkal szemben. „Donald Trump tárgyalási stratégia nevezhető csapongónak, de az említett kiszámíthatatlansági faktor még akár segítheti is az amerikai felet az oroszokkal való tárgyalásokban” – összegzett Bendarzsevszkij Anton.