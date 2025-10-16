Orbán Viktor máris egyeztetett az amerikai elnökkel a budapesti Trump–Putyin találkozóról

Budapesten találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin, jelentette be az amerikai elnök, miután több mint két órán át telefonon egyeztetett az orosz államfővel, aki a hívást kezdeményezte – a részletekről itt írtunk. Később Moszkva és Orbán Viktor is megszólalt az ügyben. A miniszterelnök azt írta, a világ békeszerető fele örül a tárgyalás hírének, Magyarország készen áll otthont adni a találkozónak.

Kicsivel később a kormányfő újabb bejegyzést tett közzé a Facebookon, amely szerint telefonon beszélt Donald Trumppal.

"Az előkészületeket megkezdtük. Magyarország a béke szigete!" – jelentette ki.