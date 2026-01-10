ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 10. szombat
Egy villanyoszlop és távvezeték egy madárral rajta, ködös időben.
Nyitókép: Unsplash

Sok helyen nincs áram, egy településen pedig víz se a hó és jég miatt

Infostart

A katasztrófavédelem honlapján tett közzé összesítést.

Öt vármegyében vannak kiesések az áramszolgáltatásban, több településen pénteken a hulladékszállítás is akadozott - közölte a katasztrófavédelem.

Az összegzés szerint péntek és szombat reggel 4 óra között

Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Somogy és Veszprém vármegyében összesen 20 települést érintő áramszolgáltatás-kiesés volt 5342 fogyasztási helyen.

A vízszolgáltatás Tolna vármegyében, Bogyiszló településen 720 fogyasztási helyen szünetelt átmenetileg.

A hivatásos és önkormányzati tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó-egyesületek és mentőszervezetek összesen 424 tagja országosan 120 tűzoltási és műszaki mentési feladatot végzett el 143 eszköz alkalmazásával.

A havas, hideg időjárás miatt pénteken is voltak a vasúti és a közúti közlekedésben fennakadások; elzárt település nem volt.

A tűzoltóegységek számos baleset helyszínén végeztek műszaki mentést, jellemzően az úton megcsúszott, árokba fordult és egymásnak ütközött járműveket és utasaikat mentették.

Kitértek arra: szombat estétől egy hidegfronthoz kapcsolódóan elszórtan előfordulhat havazás, hózápor. Szombat reggelig az Északi-középhegységben helyenként ismét mínusz 15 fok alá hűlhet a levegő.

Szombat estétől az északkeleti megyékben és a Dunántúlon egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik az északi szél, amely hófúvást okozhat.

