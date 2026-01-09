ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 9. péntek Marcell
Romos épület, ahonnan az apjukkal tengődő kisgyermekeket vittek biztonságos helyre a rendőrök
Nyitókép: Facebook/Rendészeti Államtitkárság

Elvittek a rendőrök három kisgyermeket, nyomós okuk volt rá – videó

Infostart

Este nyolckor, elhagyatott területek után kutatva, kiemelt ellenőrzés céljából jelentek meg az épületnél a rendőrök, és amikor hangokat hallottak, bementek körülnézni.

A kőbányai egyenruhások egy víz és áram nélküli, fóliával takart ablakú, lakhatatlan, romos épületben találtak rá kedd este egy 2,5 éves kisfiúra, az 5,5, valamint 7,5 éves nővéreire. Apjuk döntése alapján töltötték volna az éjszakát az elhagyatott, romos épületben, amelynek nejlonnal és más anyagokkal befoltozott üvegtelen ablakai voltak, egy összetákolt kályha biztosított a kialakított szobaszerűségben valamennyi meleget.

„Odakint hó, fagy és mínuszok, de a lakásnak nem nevezhető, koszos hajlékban sem voltak sokkal élhetőbb körülmények. Főleg nem kicsi gyerekek számára. Innen mentették a rendőrök meleg és biztonságos helyre az apróságokat” – olvasható a Rendészeti Államtitkárság beszámolójában.

A 23 éves, ozorai apa azt monda, az éjszakát akarták ott tölteni és másnap reggel az első vonattal indultak volna haza. A férfivel szemben kiskorú veszélyeztetése bűntettének gyanúja miatt indult büntetőeljárás.

