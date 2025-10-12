ARÉNA - PODCASTOK
Patriot rakétakilövő-állás a rakétavédelmi rendszer ünnepélyes átvételét követően a Konstancától - a legnagyobb román fekete-tengeri kikötővárostól - 30 kilométernyire északra, a Duna-Fekete-tenger-csatorna északi torkolatánál található Midia-fokon, a román légelhárítás kiképző- és gyakorlatozó támaszpontján 2020. szeptember 17-én. A román hadsereg hivatalosan átvette az amerikai gyártóktól az első Patriot rakétavédelmi rendszert azon hét üteg közül, amelyek beszerzéséről három éve állapodott meg Washingtonban Donald Trump amerikai és Klaus Iohannis román elnök.
Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement

A románok egyharmada szerint támadni fognak az oroszok

Infostart / MTI

A románok 58 százaléka alacsonynak vagy nem létezőnek tartja annak a kockázatát, hogy Oroszország megtámadja Romániát. Ha azonban ez mégis bekövetkezne, alig egyharmaduk bízik abban, hogy a román hadsereg képes lenne kitartani 48 órán át, ameddig szövetségesei segítségére sietnének a NATO szabályzatának megfelelően - derült ki egy friss felmérésből.

Az Avangarde közvélemény-kutató intézet által készített, az Agerpres hírügynökség által ismertetett felmérés válaszadóinak 33 százaléka ítélte meg úgy, hogy nagy a kockázata egy orosz támadásnak, 9 százalékuk pedig nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. A megkérdezettek 49 százaléka szerint egy támadás esetén a román hadsereg nem tudna kitartani 48 órán át, 16 százalékuk pedig nem válaszolt.

A romániaiak 48 százaléka továbbra is ellenzi a 2007-ben megszüntetett kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását Romániában, 43 százalékuk viszont már egyetértene ezzel. Tavaly februárban szintén az Avangarde még 58-35 százalékos határozott elutasítást mért a sorkatonai szolgálat visszaállításával kapcsolatban.

A mostani felmérésben a megkérdezettek 58 százaléka egyetért azzal, hogy a NATO-tagállamok - köztük Románia is - növeljék katonai kiadásaikat, 30 százalék nem ért egyet ezzel, 12 százalék bizonytalan a kérdésben.

A román légtérbe behatoló, pilóta nélküli drónok lelövésével a válaszadók 44 százaléka egyetért,

41 százalék ezt az adott helyzettől tenné függővé, 8 százalék szerint inkább nem kellene lenőni a drónokat, 2 százalék szerint semmiképpen nem kellene ehhez folyamodni, 5 százalék pedig nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre.

A válaszadók 55 százaléka nem szeretné, hogy Románia csapatokat küldjön, ha Oroszország megtámadná a Moldovai Köztársaságot, 28 százaléka egyetértene a csapatok küldésével, 17 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre.

A telefonos közvélemény-kutatás október 6. és 10. között készült 920 fős mintán, a hibahatár 3,4 százalék - írta az Agerpres.

oroszország

románia

háború

