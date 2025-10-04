Már fél Oroszországot hó borítja – videó

Vilfand szerint már hótakaró borította be a távol-keleti területeket, a Szibériai Szövetségi Körzet északi régióit, és a déliekben is kialakulóban van. A szakember által ismertetett előrejelzés szerint az elkövetkező tél Oroszországban nem lesz túlságosan zord, de hidegebb lesz, mint a tavalyi. Mint mondta, ez Moszkvára és az ország európai területeinek központjára is vonatkozik. A prognózis megbízhatóságát több mint 60 százalékosnak mondta.

Közölte, hogy az európai rész régióiban a szeptember aszályos volt, a központi feketeföld-övezetben az ilyenkor szokásos csapadéknak mindössze a 8-16 százaléka hullott le. A legtöbb esőt, a normál érték 44 százalékát Szmolenszk megyében mérték.

Heavy snowfall hits Kopaonik in southern Serbia ?? (03.10.2025) pic.twitter.com/NzXQDMaApy — Disaster News (@Top_Disaster) October 3, 2025

A kevés eső miatt szeptemberben a legsúlyosabb helyzet Rosztov megyében és a Krasznodari terület északi részén alakult ki, ahol augusztusban is aszály volt. E két régióban szeptemberben a havi rendes csapadékmennyiség 33 százaléka hullott le.