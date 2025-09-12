ARÉNA
Infostart.hu
2025. szeptember 12. péntek
Nyitókép: facebook/FBI

Charlie Kirk meggyilkolása: politikai szövegek voltak a töltényhüvelyeken

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Megdöbbentő részletek derültek ki Charlie Kirk, a konzervatív influenszer meggyilkolása kapcsán. Új fotókat is közzétettek a 22 éves tettesről, aki rendezett családi hátterű, az utóbbi időben kezdett el a politika iránt érdeklődni, és korábban egy félévet járt arra a Utah-i egyetemre, ahol a tettét elkövette. Halálbüntetés várhat rá, ha bebizonyosodik, hogy ő a gyilkos.

„Jó reggelt, hölgyeim és uraim, elkaptuk” – ezzel a mondattal kezdte a sajtótájékoztatót Spencer Cox, Utah állam kormányzója, arra a 22 éves férfira utalva, aki meggyilkolta Charlie Kirköt, a híres konzervatív influenszert. Tyler Robinson egy háztetőről adott le egyetlen pontos lövést az éppen több száz diák előtt fórumot tartó aktivistára Utah állam egyik egyetemén. Kirk, akit a nyakán talált el a golyó, nem sokkal később meghalt. A tettes leugrott a tetőről és elmenekült, egynapos hajtóvadászat után fogták el.

Utah kormányzója közölte, hogy a fiatal gyilkos édesapja egy fotó alapján azonosította Robinsont, majd felszólította fiát, hogy adja fel magát – írja az Index összefoglalója a CNN alapján.

Egy családtag szerint a fiatalt az elmúlt időszakban egyre jobban foglalkoztatta a politika, egy beszélgetés során szóba került az is, hogy Charlie Kirk Utahba érkezik. Robinson ekkor megjegyezte, hogy a konzervatív aktivista munkásságát gyűlöletkeltőnek tartja.

A kormányzó tájékoztatása szerint a fiú a barátaival Discordon beszélt a támadás után. A sajtótájékoztatón közölték, hogy

a gyilkossághoz használt fegyverhez tartozó lőszerek hüvelyére különböző feliratokat véstek, olyan szöveggel, mint „Hé, fasiszta! Ezt kapd el”, valamint „Ha ezt olvasod, meleg vagy”

írja a Sky News.

Az FBI igazgatója végigsétált a bűntény helyszínén. Megköszönte a helyi és az állami hatóságoknak a gyors és alapos munkavégzést. „A bizonyítékok feldolgozását a begyűjtött adatok alapján folytatjuk” – közölte Kash Patel.

Robinson vélhetően egyedül követte el a gyilkosságot,

de a nyomozás továbbra is zajlik. Spencer Cox elmondta, a fiú nem az egyetem hallgatója volt. A sajtótájékoztató végén egy újságíró kérdésre válaszolva közölte, hogy a gyanúsított a helyszínen, a lövöldözés előtt átöltözött.

A gyilkosról közben újabb részletek látnak napvilágot,

A 22 éves tettes rendezett családi háttérrel rendelkezik.

Édesanyja egy fogyatékkal élőket segítő szervezetnél, édesapja rendvédelmi szervnél dolgozik, és két öccse van. Tyler 2021-ben nyert felvételt a utahi egyetemre, de csak egy félévet járt oda.

Fotókat is közzétettek róla.

Robinson halálbüntetésre számíthat, ha bűnösnek találják a merényletben.

gyilkosság

utah

usa

charlie kirk

VIDEÓ
