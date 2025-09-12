Charlie Kirk meggyilkolása: politikai szövegek voltak a töltényhüvelyeken

„Jó reggelt, hölgyeim és uraim, elkaptuk” – ezzel a mondattal kezdte a sajtótájékoztatót Spencer Cox, Utah állam kormányzója, arra a 22 éves férfira utalva, aki meggyilkolta Charlie Kirköt, a híres konzervatív influenszert. Tyler Robinson egy háztetőről adott le egyetlen pontos lövést az éppen több száz diák előtt fórumot tartó aktivistára Utah állam egyik egyetemén. Kirk, akit a nyakán talált el a golyó, nem sokkal később meghalt. A tettes leugrott a tetőről és elmenekült, egynapos hajtóvadászat után fogták el.

Utah kormányzója közölte, hogy a fiatal gyilkos édesapja egy fotó alapján azonosította Robinsont, majd felszólította fiát, hogy adja fel magát – írja az Index összefoglalója a CNN alapján.

Egy családtag szerint a fiatalt az elmúlt időszakban egyre jobban foglalkoztatta a politika, egy beszélgetés során szóba került az is, hogy Charlie Kirk Utahba érkezik. Robinson ekkor megjegyezte, hogy a konzervatív aktivista munkásságát gyűlöletkeltőnek tartja.

A kormányzó tájékoztatása szerint a fiú a barátaival Discordon beszélt a támadás után. A sajtótájékoztatón közölték, hogy

a gyilkossághoz használt fegyverhez tartozó lőszerek hüvelyére különböző feliratokat véstek, olyan szöveggel, mint „Hé, fasiszta! Ezt kapd el”, valamint „Ha ezt olvasod, meleg vagy”

– írja a Sky News.

Az FBI igazgatója végigsétált a bűntény helyszínén. Megköszönte a helyi és az állami hatóságoknak a gyors és alapos munkavégzést. „A bizonyítékok feldolgozását a begyűjtött adatok alapján folytatjuk” – közölte Kash Patel.

Robinson vélhetően egyedül követte el a gyilkosságot,

de a nyomozás továbbra is zajlik. Spencer Cox elmondta, a fiú nem az egyetem hallgatója volt. A sajtótájékoztató végén egy újságíró kérdésre válaszolva közölte, hogy a gyanúsított a helyszínen, a lövöldözés előtt átöltözött.

A gyilkosról közben újabb részletek látnak napvilágot,

A 22 éves tettes rendezett családi háttérrel rendelkezik.

Édesanyja egy fogyatékkal élőket segítő szervezetnél, édesapja rendvédelmi szervnél dolgozik, és két öccse van. Tyler 2021-ben nyert felvételt a utahi egyetemre, de csak egy félévet járt oda.

Fotókat is közzétettek róla.

Additional photos found online of 22-year-old Tyler Robinson, the suspect in custody for Wednesday’s murder of conservative personality and commentator Charlie Kirk during an event at Utah Valley University in Orem, Utah. If convicted, Tyler faces the death penalty, as publicly… pic.twitter.com/VJsU9rmJU6 — OSINTdefender (@sentdefender) September 12, 2025

Robinson halálbüntetésre számíthat, ha bűnösnek találják a merényletben.