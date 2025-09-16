Megható megemlékezés Charlie Kirkre: gyertyát gyújtottak az amerikai Kongresszusban

Mike Johnson, a képviselőház elnöke úgy fogalmazott, hogy „nagyon nehéz héten van túl Amerika”, és az Egyesült Államok számára súlyos problémának nevezte azt, hogy vannak, akik másokat politikai erőszakra bujtanak fel.

Steve Scalise, a többséget adó republikánusok vezető képviselője a kongresszusi virrasztáson azt hangoztatta, hogy Charlie Kirk egy mozgalmat indított el, öröksége pedig tovább él, közvetlen lenyomatot hagyott hazáján és a világon is. Steve Scalise maga is áldozatává esett politikai erőszaknak 2017-ben, amikor súlyosan megsebesítette egy támadó, aki egy kongresszusi baseball-mérkőzésre való felkészülés során rálőtt.

A helyszíni beszámolók szerint a Capitoliumban tartott megemlékezésen részt vevő kongresszusi tagok többsége republikánus volt, de néhány demokrata politikus is megjelent, hogy emlékezzen a múlt szerdán meggyilkolt konzervatív aktivistára.

Hétfőn Kash Patel az FBI igazgatója a Kirk-merénylet nyomozásának további részleteiről elmondta, hogy újabb bizonyítékot találtak, ami alátámasztja, hogy az őrizetben tartott Tyler Robinson követte el a merényletet. Közölte, hogy egy törülközőn is megtalálták a feltételezett elkövető DNS-mintáját, amelybe a merénylethez használt puskát csavarták. Ugyancsak DNS-nyomot fedeztek fel egy csavarhúzón, amit annak az egyetemi épület a tetején találtak, ahonnan a tettes leadta a halálos lövést Charlie Kirk-re, aki a Utah Valley Egyetem központi terén tartott vitafórumot diákok előtt.

Az FBI igazgatója arról is beszámolt, hogy

feltártak egy kézzel írott feljegyzést, amiben Tyler Robinson jelezte, hogy lehetősége nyílik Charlie Kirk „kiiktatására”, és élni fog a lehetőséggel.

A hatóságok hétfőn közölték, hogy a Utah államban őrzött Tyler Robinson eddig nem tett vallomást és nem mutat együttműködést. Utah állam rendőrségének vezetője azt közölte, hogy Robinson eddig meg nem nevezett élettársa – egy transznemű nő, aki biológiai értelemben férfi, de nőként azonosítja magát – teljes mértékben együttműködik a nyomozókkal.

Donald Trump elnök hétfőn újságírók előtt megerősítette, hogy ott lesz vasárnap Charlie Kirk búcsúztatásán, az Arizona államban található Glendale stadionjában és tervei szerint beszédet is mond. Charlie Kirk halála szóba került Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök közösen tartott jeruzsálemi sajtótájékoztatóján is. Marco Rubio a konzervatív személyiség elvesztését ahhoz hasonlított, mint amikor a "családban történik haláleset", míg az izraeli kormányfő arra figyelmeztetett, hogy a múlt szerdaihoz hasonló politikai erőszak világszerte fenyegetést jelent a demokráciára.