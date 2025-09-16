ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.53
usd:
330.84
bux:
0
2025. szeptember 16. kedd Edit
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Speaker of the House Mike Johnson (R-LA) is surrounded by members of the House of Representatives a he speaks during a memorial vigil for conservative leader and Turning Point USA founder Charlie Kirk in Statuary Hall at the U.S. Capitol on September 15, 2025 in Washington, DC. One of the most prominent young voices in the MAGA movement, Kirk was assassinated last week at Utah Valley University during the first stop on a cross-country public debate tour.
Nyitókép: Chip Somodevilla/Getty Images

Megható megemlékezés Charlie Kirkre: gyertyát gyújtottak az amerikai Kongresszusban

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Gyertyagyújtással és imával emlékeztek a Capitoliumban az amerikai Kongresszus tagjai a merénylet áldozatául esett Charlie Kirk konzervatív aktivistára hétfőn.

Mike Johnson, a képviselőház elnöke úgy fogalmazott, hogy „nagyon nehéz héten van túl Amerika”, és az Egyesült Államok számára súlyos problémának nevezte azt, hogy vannak, akik másokat politikai erőszakra bujtanak fel.

Steve Scalise, a többséget adó republikánusok vezető képviselője a kongresszusi virrasztáson azt hangoztatta, hogy Charlie Kirk egy mozgalmat indított el, öröksége pedig tovább él, közvetlen lenyomatot hagyott hazáján és a világon is. Steve Scalise maga is áldozatává esett politikai erőszaknak 2017-ben, amikor súlyosan megsebesítette egy támadó, aki egy kongresszusi baseball-mérkőzésre való felkészülés során rálőtt.

A helyszíni beszámolók szerint a Capitoliumban tartott megemlékezésen részt vevő kongresszusi tagok többsége republikánus volt, de néhány demokrata politikus is megjelent, hogy emlékezzen a múlt szerdán meggyilkolt konzervatív aktivistára.

Hétfőn Kash Patel az FBI igazgatója a Kirk-merénylet nyomozásának további részleteiről elmondta, hogy újabb bizonyítékot találtak, ami alátámasztja, hogy az őrizetben tartott Tyler Robinson követte el a merényletet. Közölte, hogy egy törülközőn is megtalálták a feltételezett elkövető DNS-mintáját, amelybe a merénylethez használt puskát csavarták. Ugyancsak DNS-nyomot fedeztek fel egy csavarhúzón, amit annak az egyetemi épület a tetején találtak, ahonnan a tettes leadta a halálos lövést Charlie Kirk-re, aki a Utah Valley Egyetem központi terén tartott vitafórumot diákok előtt.

Az FBI igazgatója arról is beszámolt, hogy

feltártak egy kézzel írott feljegyzést, amiben Tyler Robinson jelezte, hogy lehetősége nyílik Charlie Kirk „kiiktatására”, és élni fog a lehetőséggel.

A hatóságok hétfőn közölték, hogy a Utah államban őrzött Tyler Robinson eddig nem tett vallomást és nem mutat együttműködést. Utah állam rendőrségének vezetője azt közölte, hogy Robinson eddig meg nem nevezett élettársa – egy transznemű nő, aki biológiai értelemben férfi, de nőként azonosítja magát – teljes mértékben együttműködik a nyomozókkal.

Donald Trump elnök hétfőn újságírók előtt megerősítette, hogy ott lesz vasárnap Charlie Kirk búcsúztatásán, az Arizona államban található Glendale stadionjában és tervei szerint beszédet is mond. Charlie Kirk halála szóba került Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök közösen tartott jeruzsálemi sajtótájékoztatóján is. Marco Rubio a konzervatív személyiség elvesztését ahhoz hasonlított, mint amikor a "családban történik haláleset", míg az izraeli kormányfő arra figyelmeztetett, hogy a múlt szerdaihoz hasonló politikai erőszak világszerte fenyegetést jelent a demokráciára.

Kezdőlap    Külföld    Megható megemlékezés Charlie Kirkre: gyertyát gyújtottak az amerikai Kongresszusban

egyesült államok

washington

megemlékezés

kongresszus

capitolium

charlie kirk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A német kormány nem lassít: már menetrendszerű járatokon küldené haza az afgánokat

A német kormány nem lassít: már menetrendszerű járatokon küldené haza az afgánokat

Noha újabb afgán menekültek befogadásáról vita van a német koalíciós pártok, a CDU/CSU és az SPD között, a Németországban tartózkodó bűnözőknek nyilvánított migránsok kitoloncolásáról sokkal inkább konszenzus áll fenn. Közvetve ezt erősítette meg Alexander Dobrindt konzervatív belügyminiszter, aki szerint erről „technikai szinten” már folynak tárgyalások a tálibokkal.
 

A CDU győzött Észak-Rajna-Vesztfáliában, de a nagy nyertes az AfD

Donald Trump ma Európába érkezik, királyi pompával fogadják

Donald Trump ma Európába érkezik, királyi pompával fogadják

Állami látogatásra, III. Károly brit uralkodó vendégeként Nagy-Britanniába érkezik kedden Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump. Több napot itt töltenek, csütörtökön utaznak tovább.
 

Megint üzent Magyarországnak is az amerikai külügyminiszter

Bendarzsevszkij Anton: Donald Trump nem csak Európának üzent az orosz energia tilalmáról

Lengyel kormányzati épületeket ért dróntámadás

Moszkva szerint a NATO háborúban áll Oroszországgal

Kaiser Ferenc: olyan fegyvert kap Fehéroroszország, amellyel már Londont is el lehet érni

VIDEÓ
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.16. kedd, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bedőlt hitelek: lecsap az EKB a kisebb bankokra

Bedőlt hitelek: lecsap az EKB a kisebb bankokra

Az Európai Központi Bank egyre nagyobb nyomást gyakorol az eurózóna kisebb méretű bankjaira a régóta mérlegükben lévő nemteljesítő hitelek kezelése érdekében, kötelezve őket a potenciális veszteségek fedezésére szolgáló tartalékok növelésére - számolt be a Reuters. A jegybank új irányelveit jelen állás szerint fokozatosan vezetik be 2028 végéig, és a 2019. április 26. előtt keletkezett hitelekre vonatkoznak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem hiszed el, kit fogad a brit uralkodó - a döntés példátlan az angol történelemben

Nem hiszed el, kit fogad a brit uralkodó - a döntés példátlan az angol történelemben

III. Károly király hivatalos meghívólevelét Keir Starmer brit miniszterelnök februárban nyújtotta át Washingtonban Trumpnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel escalates bombardment as defence minister says 'Gaza is burning'

Israel escalates bombardment as defence minister says 'Gaza is burning'

It came hours after US Secretary of State Rubio assured Israeli PM Netanyahu of unwavering US support.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 16. 07:40
A német kormány nem lassít: már menetrendszerű járatokon küldené haza az afgánokat
2025. szeptember 16. 07:28
Megint üzent Magyarországnak is az amerikai külügyminiszter
×
×
×
×