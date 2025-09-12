Vadászpuskával lőtt Charlie Kirk gyilkosa - fotó

A fegyvert lefoglalta le az FBI:. egy "erdős terület" szélén találták meg a puskát, közel a Charlie Kirk jobboldali amerikai influenszerrel szemben elkövetett merénylet helyszínéhez.
A fényképen egy Mauser gyártmányú forgó-tolózáras vadászpuska látható, a fegyver Springfield (7,62×63mm) lőszerre van tervezve.
A fegyver felleléséről csütörtökön már beszámoltunk.
A photo has been released showing the “bolt-action, high-powered rifle” which investigators believe was used in yesterday’s assassination of conservative personality and commentator Charlie Kirk, during a speaking event at Utah Valley University. The rifle, a Mauser .30–06… pic.twitter.com/MiKDJluKoZ— OSINTdefender (@sentdefender) September 11, 2025