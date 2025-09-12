Vadászpuskával lőtt Charlie Kirk gyilkosa - fotó

A fegyvert lefoglalta le az FBI:. egy "erdős terület" szélén találták meg a puskát, közel a Charlie Kirk jobboldali amerikai influenszerrel szemben elkövetett merénylet helyszínéhez.

A fényképen egy Mauser gyártmányú forgó-tolózáras vadászpuska látható, a fegyver Springfield (7,62×63mm) lőszerre van tervezve.

A fegyver felleléséről csütörtökön már beszámoltunk.