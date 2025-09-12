ARÉNA
2025. szeptember 12. péntek
WASHINGTON, DC - MARCH 22: U.S. President Donald Trump shakes hands with conservative activist Charlie Kirk at a forum dubbed the Generation Next Summit at the White House on March 22, 2018 in Washington, DC. The meeting brought together young Americans with members of the Trump administration to discuss the economy, tax reform and the opioid crisis. Kirk is founder of Turning Point USA, a right-wing nonprofit organization that since 2016 has maintained a watchlist of university professors that it alleges discriminate against conservative students and advance leftist propaganda in the classroom. (Photo by Mark Wilson/Getty Images)
Nyitókép: Mark Wilson/Getty Images

Vadászpuskával lőtt Charlie Kirk gyilkosa - fotó

Infostart

Fénykép jelent meg arról a fegyverről, mellyel a gyanú szerint meggyilkolták Charlie Kirk befolyásos amerikai jobboldali aktivistát.

A fegyvert lefoglalta le az FBI:. egy "erdős terület" szélén találták meg a puskát, közel a Charlie Kirk jobboldali amerikai influenszerrel szemben elkövetett merénylet helyszínéhez.

A fényképen egy Mauser gyártmányú forgó-tolózáras vadászpuska látható, a fegyver Springfield (7,62×63mm) lőszerre van tervezve.

A fegyver felleléséről csütörtökön már beszámoltunk.

