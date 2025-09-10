ARÉNA
2025. szeptember 10. szerda Hunor, Nikolett
Nyitókép: FoxNews.com

Lelőtték a fiatal konzervatív influenszert, Donald Trump szövetségesét

Infostart / MTI

Éppen több száz fiatalnak tartott fórumot egy Utah állambeli egyetemi campuson, amikor egyetlen távoli célzott lövéssel megölték Charlie Kirk amerikai politikai influenszert. Halálhírét maga Donald Trump amerikai elnök jelentette be közösségi oldalán.

Lövés érte Utah állam egyik egyetemén Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivistát, politikai személyiséget szerdán, aki oktatási intézményekben tartott vitafórumairól vált ismertté és népszerűvé.

Az Orem városban működő Utah Valley University közleménye szerint a lövést egy közeli épületből adták le, kevesebb mint 200 méterre a színpadtól, amely előtt több száz diák zsúfolódott össze. Az incidens helyi idő szerint 12 óra 20 perckor történt, mintegy 20 perccel az után, hogy a rendezvény elkezdődött. Donald Trump elnök közösségi oldalán mindenkit imára kért Charlie Kirkért, akit „nagyszerű embernek” nevezett.

Néhány órával később Trump elnök maga jelentette be szövetségese halálhírét: „A nagyszerű, sőt legendás Charlie Kirk halott. Senki nem értette vagy érezte jobban az Amerikai Egyesült Államok ifjúságának szívét, mint Charlie. MINDENKI szerette és csodálta őt, különösen én, és most már nincs többé velünk. Melania és én minden szimpátiánkkal Erikával, a gyönyörű feleségével és családjával vagyunk. Charlie, szeretünk!”

Jason Chaffetz, Utah állam korábbi kongresszusi képviselője, aki a helyszínen tartózkodott, szemtanúként a Fox News hírtelevízióban arról számolt be, hogy egyetlen lövés dördült el, ami után Charlie Kirk leesett a székről. Elmondta, hogy a rendezvényt a tagállam legnagyobb egyeteme, a Utah Valley University központi terén tartották, amit alacsonyabb épületek vesznek körbe. Beszámolója szerint közvetlenül a lövés előtt az egyik hallgató egy transzneműekkel kapcsolatos kérdést tett fel.

Charlie Kirk a Turning Point USA nevű szervezet alapítója, amelynek elsődleges feladataként a fiatalok politikai érdeklődésének felkeltését szabta konzervatív nézőpontból, de ösztönzi az érvekre épülő vitát is. A 32 éves közéleti személyiség a szervezetet 19 éves korában, 2012-ben alapította. A konzervatív aktivista évek óta látogatja az Egyesült Államok középiskoláit és egyetemeit, legnépszerűbb nyilvános eseményei a diákoknak tartott nyilvános vitafórumok. Ezeken mindenkinek lehetősége van kérdezni, bármilyen témában és bármilyen politikai nézőpontból, és ezek időnként kemény vitákat is kiváltanak. Charlie Kirk és a Turning Point USA szervezete 2024-ben segítette Donald Trump republikánus elnökjelölt kampányát, és elemzők szerint komoly része volt abban, hogy mozgósította a fiatal, egyetemista korú választókat a republikánus oldalon.

Az ismert jobboldali influenszernek a hvg.hu szerint 5,2 millió követője van az X-en és 7,3 millió követője a TikTokon.

