2025. szeptember 12. péntek Mária
MILWAUKEE, WISCONSIN - JULY 14: Turning Point USA Founder Charlie Kirk is seen onstage at the Fiserv Forum during preparations for the Republican National Convention (RNC) on July 14, 2024, in Milwaukee, Wisconsin. Delegates, politicians, and the Republican faithful are arriving in Milwaukee for the annual convention, concluding with former President Donald Trump accepting his partys presidential nomination. The RNC takes place from July 15-18. (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)
Nyitókép: Andrew Harnik

Fontos halottja lesz Amerikának Charlie Kirk

Infostart / MTI

Holtteste alelnöki különgéppel repül végső nyughelyére.

Charlie Kirk koporsóját J.D. Vance amerikai alelnök kíséretében, az alelnöki repülőgépen szállítják Utah államból Arizonába - jelentették be a hatóságok csütörtökön.

A közlések szerint a szerdán meggyilkolt politikai személyiséget állami tiszteletadással szállítják Arizonába, ahol Charlie Kirk családjával élt.

A merénylet miatt J.D. Vance lemondta részvételét a szeptember 11-i terrortámadások évfordulóján tartott New York-i megemlékezésen, és feleségével Utah államba utazott, ahol találkozott Charlie Kirk családjával.

Az alelnök és a gyilkosság áldozatává vált konzervatív aktivista jó barátságot ápolt és családjaik is jó viszonyban voltak.

Az amerikai hatóságok helyi, megyei, állami és szövetségi szinten is nagy erőkkel kutatnak a merénylő után. Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója és Dan Bongino igazgató-helyettes Utah államban a helyszínről felügyeli a vizsgálatot és a tettes utáni hajszát.

Az FBI Utah-i irodája helyi idő szerint csütörtökön délelőtt kiadta a feltételezett merénylő fotóját, és a lakosság segítségét kérte a kézre kerítésben, valamint 100 ezer dollár nyomravezetői díjat is felajánlott.

A képen egy farmert, fekete hosszú pólót, napszemüveget és baseball sapkát viselő fiatalabb férfi látható, ami megfelel a korábbi leírásnak, amely szerint az elkövető egyetemista korú.

Előzőleg Utah-ban a merénylet helyszínének közelében tartott sajtótájékoztatón már bejelentették, hogy egy közeli erdőben megtalálták a gyilkossághoz használt tolózáras puskát. Egyes értesülések szerint találtak rajta valamiféle üzenetet, ahogy a lövedéken is volt üzenetként értelmezhető jel.

A nyomozás már megállapította, hogy az elkövető egy tetőről, mintegy 150-200 méter távolságból adta le az egyetlen - halálosnak bizonyult - lövést Charlie Kirk-re, aki az állam legnagyobb egyeteme, a Utah Valley University központi terén egy nyitott sátor alatt tartott fórumot diákok számára.

A tettes a lövést követően a tetőről leugorva egy közeli lakónegyed felé menekült.

Christopher Landau külügyminiszter-helyettes csütörtökön kilátásba helyezte, hogy az Egyesült Államok megtilthatja azon külföldiek beutazását, akik bármilyen módon támogatóan nyilatkoztak a Charlie Kirk konzervatív aktivista ellen elkövetett merényletről.

A diplomata hivatalos X közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, hogy a politikai gyilkosság fényében azon külföldiek, akik dicsőítik az erőszakot és gyűlöletet, nem kívánatosak az Egyesült Államokban. "Undorodva láttam, hogy egyesek a közösségi médiában örömet hangoztattak, megmagyarázták, vagy kicsinyítették az esemény súlyát, és utasítottam a konzuli tisztségviselőinket, hogy tegyék meg a megfelelő intézkedéseket" - fogalmazott Christopher Landau.

Csütörtökön a demokratákhoz közel állóként besorolt MSNBC hírtelevízió elbocsátotta azt az elemzőjét, aki szerdán, nem sokkal a merényletet követően a történteket értékelve élő adásban úgy vélekedett, hogy Charlie Kirk megosztó személyiség volt, aki "lázító" nyilatkozatokat tett. Az elemző szerint a "gyűlöletes szavak gyűlöletes cselekedetekhez" vezethetnek. A fizetett elemző később elnézést kért szavaiért, ugyanakkor a médium elnöke szerint a megjegyzések helytelenek és érzéketlenek voltak, ezért szerződését felbontották.

Előzmények

Charlie Kirk 2012-ben, 19 évesen alapította a Turning Point USA (TPUSA) nevű szervezetet, amely egyetemeken és középiskolákban a szabad vitát népszerűsíti, valamint konzervatív gondolkodású fiatalok gyűjtőhelyeként is működik.

Az Egyesült Államokban jelenleg 3100 egyetemen és középiskolában működnek helyi TPUSA csoportok.

Charlie Kirk a szervezet vezetőjeként rendszeresen járta az oktatási intézményeket, és vitafórumokat tartott, ahol bárki, bármilyen témában, bármilyen politikai nézőpontból vitába szállhatott vele.

Donald Trump elnök csütörtökön, a Pentagonnál tartott szeptember 11-i megemlékezésen tartott beszédében Charlie Kirk-ről is hősként emlékezett, és közölte, hogy posztumusz a legmagasabb elnöki kitüntetést, az Elnöki Szabadság Érmet adományozza számára. Szintén elnöki döntésre vasárnap estig félárbócra engedték az amerikai nemzeti zászlót az Egyesült Államok szövetségi középületein.

