Polgárháborúval is fenyegethet a Charlie Kirk halála után előállt helyzet

Radikálisan megugrott az online térben a polgárháború emlegetése, mint téma Charlie Kirk amerikai jobboldali influenszer tragikus halála után – írta a Portfolio a New York Times adatai alapján.

A lap azt írja: múlt csütörtökön, vagyis egyetlen naponta összesen 210 ezer alkalommal említették az X közösségi oldalon a polgárháború témáját, az ezt megelőző két hónapban a napi átlag mindössze 18 ezer volt – tehát több mint megtízszereződött az említések száma.

Képviselők és Elon Musk is ilyeneket posztolnak

Az amerikai lap szerint a témafölvetés többnyire jobboldali influenszerek és követőik közt terjedt. „A baloldal és az intézkedéseik polgárháborúba taszítják Amerikát. Ezt akarják” – írta ki például oldalán Derrick Van Orden wisconsini republikánus képviselő. Elon Musk, az X tulajdonosa pedig azt írta: „ha nem hagynak minket békén, nincs más választásunk, mint harcolni vagy meghalni.”

Kirk halála után egyébként elindult Polymarketen is egy oldal, ahol lehet fogadni arra, hogy lesz-e idén polgárháború az Egyesült Államokban. Szerencsére arra, hogy rövidtávon lesz, a terjedő hisztéria ellenére is csak 3 százalék fogad jelenleg...

De abból is látszik, hogy mennyire kiélezte az amerikai közéletet a Charlie Kirk-gyilkosság, hogy állítólag emberek veszítik el az állásukat a téma miatt. Charlie Kirk meggyilkolása után több tucat közösségi médiás bejegyzés látott napvilágot, amelyek közül néhány nyíltan ünnepelte a halálát, és ezek konzervatív aktivisták, valamint republikánus politikusok célkeresztjébe kerültek – írja az Index.

Republikánus képviselők tanárok és egyetemi dolgozók elbocsátását követelik, egyeseket pedig állítólag ki is rúgtak – mint azt maga Donald Trump elnök is kijelentette.

Az X-en egy felhasználó elindított egy folyamatosan frissülő „Trófeaügyeletet”, amelyben összegyűjti mindazokat, akiket kirúgnak a Twitterről, élőben frissítve az új hírekkel. A bejegyzések tucatnyi olyan emberről szólnak, akik állítólag elvesztették állásukat. Az MSNBC például menesztette vezető politikai elemzőjét, Matthew Dowdot, amiért azt mondta, Kirk retorikája hozzájárulhatott a lelövéséhez – ami után már Donald Trump elnök is megszólalt:

„Kirúgták ezt a fickót, Dowdot az (MSNBC-től), aki egy szörnyű fickó, szörnyű emberi lény, de kirúgták. Hallom, hogy másokat is kirúgnak.”

Néhány republikánus politikus is elkezdte nyilvánosságra hozni azoknak a nevét, akik bejegyzéseket írtak Kirk meggyilkolásáról – köztük több közalkalmazottét, például tanárokét. Így például Marsha Blackburn, Tennessee állam republikánus szenátora úgy nyilatkozott, hogy el kell bocsátani a Middle Tennessee Állami Egyetem egyik dolgozóját, amiért az illető azt írta: „nulla együttérzést” érez Kirk halálával kapcsolatban.

Nancy Mace dél-karolinai republikánus képviselő szintén egy állami iskolai tanár elbocsátását követelte. Az illetőről az iskola körzete később a helyi sajtónak megerősítette, hogy már nem áll alkalmazásukban.

Kétszer annyi politikai támadás, mint tavaly

Az Egyesült Államokban a privatbankar.hu cikke szerint az év első hat hónapjában 150 politikai indíttatású támadást jegyeztek fel, ami majdnem kétszerese az előző évinek. Mindkét párt kulcsfontosságúnak tekinti a közelgő, jövő évi félidős választásokat az amerikai demokrácia jövője, sőt fennmaradása szempontjából, és egymást vádolják fasiszta uralom létrehozásával.