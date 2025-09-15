ARÉNA
2025. szeptember 15. hétfő
WASHINGTON, DC - MARCH 22: U.S. President Donald Trump shakes hands with conservative activist Charlie Kirk at a forum dubbed the Generation Next Summit at the White House on March 22, 2018 in Washington, DC. The meeting brought together young Americans with members of the Trump administration to discuss the economy, tax reform and the opioid crisis. Kirk is founder of Turning Point USA, a right-wing nonprofit organization that since 2016 has maintained a watchlist of university professors that it alleges discriminate against conservative students and advance leftist propaganda in the classroom. (Photo by Mark Wilson/Getty Images)
Nyitókép: Mark Wilson/Getty Images

Polgárháborúval is fenyegethet a Charlie Kirk halála után előállt helyzet

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Embereket rúgnak ki az Egyesült Államokban, mert ünnepelték a közösségi médiában Charlie Kirk konzervatív influenszer meggyilkolását. Eközben az online térben egyre gyakrabban emlegetnek polgárháborút.

Radikálisan megugrott az online térben a polgárháború emlegetése, mint téma Charlie Kirk amerikai jobboldali influenszer tragikus halála után – írta a Portfolio a New York Times adatai alapján.

A lap azt írja: múlt csütörtökön, vagyis egyetlen naponta összesen 210 ezer alkalommal említették az X közösségi oldalon a polgárháború témáját, az ezt megelőző két hónapban a napi átlag mindössze 18 ezer volt – tehát több mint megtízszereződött az említések száma.

Képviselők és Elon Musk is ilyeneket posztolnak

Az amerikai lap szerint a témafölvetés többnyire jobboldali influenszerek és követőik közt terjedt. „A baloldal és az intézkedéseik polgárháborúba taszítják Amerikát. Ezt akarják” – írta ki például oldalán Derrick Van Orden wisconsini republikánus képviselő. Elon Musk, az X tulajdonosa pedig azt írta: „ha nem hagynak minket békén, nincs más választásunk, mint harcolni vagy meghalni.”

Kirk halála után egyébként elindult Polymarketen is egy oldal, ahol lehet fogadni arra, hogy lesz-e idén polgárháború az Egyesült Államokban. Szerencsére arra, hogy rövidtávon lesz, a terjedő hisztéria ellenére is csak 3 százalék fogad jelenleg...

De abból is látszik, hogy mennyire kiélezte az amerikai közéletet a Charlie Kirk-gyilkosság, hogy állítólag emberek veszítik el az állásukat a téma miatt. Charlie Kirk meggyilkolása után több tucat közösségi médiás bejegyzés látott napvilágot, amelyek közül néhány nyíltan ünnepelte a halálát, és ezek konzervatív aktivisták, valamint republikánus politikusok célkeresztjébe kerültek – írja az Index.

Republikánus képviselők tanárok és egyetemi dolgozók elbocsátását követelik, egyeseket pedig állítólag ki is rúgtak – mint azt maga Donald Trump elnök is kijelentette.

Az X-en egy felhasználó elindított egy folyamatosan frissülő „Trófeaügyeletet”, amelyben összegyűjti mindazokat, akiket kirúgnak a Twitterről, élőben frissítve az új hírekkel. A bejegyzések tucatnyi olyan emberről szólnak, akik állítólag elvesztették állásukat. Az MSNBC például menesztette vezető politikai elemzőjét, Matthew Dowdot, amiért azt mondta, Kirk retorikája hozzájárulhatott a lelövéséhez – ami után már Donald Trump elnök is megszólalt:

„Kirúgták ezt a fickót, Dowdot az (MSNBC-től), aki egy szörnyű fickó, szörnyű emberi lény, de kirúgták. Hallom, hogy másokat is kirúgnak.”

Néhány republikánus politikus is elkezdte nyilvánosságra hozni azoknak a nevét, akik bejegyzéseket írtak Kirk meggyilkolásáról – köztük több közalkalmazottét, például tanárokét. Így például Marsha Blackburn, Tennessee állam republikánus szenátora úgy nyilatkozott, hogy el kell bocsátani a Middle Tennessee Állami Egyetem egyik dolgozóját, amiért az illető azt írta: „nulla együttérzést” érez Kirk halálával kapcsolatban.

Nancy Mace dél-karolinai republikánus képviselő szintén egy állami iskolai tanár elbocsátását követelte. Az illetőről az iskola körzete később a helyi sajtónak megerősítette, hogy már nem áll alkalmazásukban.

Kétszer annyi politikai támadás, mint tavaly

Az Egyesült Államokban a privatbankar.hu cikke szerint az év első hat hónapjában 150 politikai indíttatású támadást jegyeztek fel, ami majdnem kétszerese az előző évinek. Mindkét párt kulcsfontosságúnak tekinti a közelgő, jövő évi félidős választásokat az amerikai demokrácia jövője, sőt fennmaradása szempontjából, és egymást vádolják fasiszta uralom létrehozásával.

