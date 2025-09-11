„Erőszak” – ezt a szót mondta ki a lelövése előtti pillanatban Charlie Kirk konzervatív influenszer

Nagyjából 200 méterről, a kampusz egyik épületéből lőtte le egyetlen célzott lövéssel az influenszert vélhetően egy mesterlövész: merénylet áldozata lett Charlie Kirk, Donald Trump amerikai elnök egyik legfontosabb háttérembere. A 31 éves influenszert a lövés után azonnal kórházba szállították, de nem tudták megmenteni az életét.

„Hirtelen egy pukkanást hallottam” – nyilatkozta a CNN-nek egy szemtanú, aki szemléletesen le is írja a lövés következményeit. A tudósítás helyszíni felvételeket is közöl, amelyekben a menekülők sikolya is jól kivehető.

Charlie Kirk konzervatív influenszer aktivistát egy Utah állambeli egyetemen tartott nyilvános előadása közben lőtték meg. A férfit kórházba szállították, nem sokkal később maga Donald Trump jelentette be a halálát.

Kirk Trump egyik legbefolyásosabb szervezője és háttérembere volt. Személyesen az ő érdemének tartják, hogy az elnökválasztáson a fiatal választók példátlan módon támogatták a jobboldali jelöltet. Kirk a Turning Point USA nevű konzervatív ifjúsági szervezet alapítójaként indult egy 14 helyszínes egyetemi előadássorozatra. Ennek első állomása volt a Utah Valley University Campusán tartott esemény.

Éppen egy hallgatói kérdésre válaszolt, amikor a gyilkos egy csaknem 200 méterre eső egyetemi épületből nyakon lőtte. A beszámolók szerint a lövés előtt Kirk szájából utoljára a „violence”, vagyis az erőszak szó hangzott el.

Donald Trump az Ovális irodában felvett videóban gyászról és haragról beszélt.

„Charlie milliókat inspirált, és ma este mindazok, akik ismerték és szerették őt, egyesülnek a sokkban és a rémületben. Ez egy sötét pillanat Amerika számára” –

hangsúlyozta.

Trump elnök szerint Kirk az igazság és a szabadság mártírjává vált.

Donald Trump a támadásért a radikális baloldal retorikáját okolta, amelynek szerinte véget kell vetni, további intézkedéseket ígért és egy szélesebb körű tervet vázolt fel a politikai erőszak visszaszorítására.