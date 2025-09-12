ARÉNA
Nyitókép: fbi

Megvan, ki Charlie Kirk gyilkosa – saját apja jelentette fel

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A FoxNews és a CNN is megnevezte Charlie Kirk konzervatív influenszer gyilkosát: Tyler Robinson, 22 éves, utahi lakos.

Apja jelentette fel a hatóságoknál Charlie Kirk gyilkosát – írja az Origo a CNN és a Fox alapján.
Két forrás szerint az őrizetbe vett férfi, Robinson bevallotta apjának, hogy ő volt a lövöldöző.

A fiú apja szólt a hatóságoknak – írja a CNN.

Az apa felszólította a fiát, hogy adja fel magát. Hívott egy ifjúsági lelkészt is, hogy segítsen. A lelkész értesítette az amerikai rendőrkapitányokat, akik őrizetbe vették a gyanúsítottat.

A DialyMail szerint a fiú apja, Matt Robinson 27 éve szolgál a Washington megyei seriffhivatalban.

Spencer Cox, Utah állam kormányzója elmondta, hogy a hatóságok elfogták Tyler Robinsont, Charlie Kirk halálos lelövésének gyanúsítottját.

„Elkaptuk! Szeptember 11-én este Tyler Robinson egyik családtagja a Washington megyei seriffhivatalhoz fordult azzal az információval, hogy Robinson bevallotta nekik, vagy utalt arra, hogy ő követte el az incidenst” – mondta Cox egy pénteki sajtótájékoztatón.

Hasonló ruhában kapták el, mint a felvételeken.

A hatóságok átvizsgálták a Utah Valley Egyetem térfigyelő felvételeit, és látták, amint a gyanúsított szerda reggel egy Dodge Challengerrel érkezik az egyetemre – mondta Spencer Cox kormányzó.

Egy egyszerű bordó pólót, világos rövidnadrágot, fehér logós fekete kalapot és világos cipőt viselt – mondta Cox.

Amikor a nyomozók ma reggel találkoztak vele, a gyanúsított olyan ruhát viselt, amely „megegyezett” a videón látottakkal – mondta a kormányzó.

A népszerű konzervatív aktivistával, széles körben ismert médiaszemélyiséggel a Utah Valley Egyetemen diákoknak tartott vitafórum közben egyetlen puskalövéssel végzett gyilkosa mintegy 200 méter távolságból. A 31 éves Charlie Kirk Donald Trump szövetségese és az elnöki család barátja volt. Felesége és két kisgyermeke maradt utána.

Kezdőlap    Külföld    Megvan, ki Charlie Kirk gyilkosa – saját apja jelentette fel

gyilkosság

egyesült államok

utah

charlie kirk

