Infostart.hu
2025. szeptember 11. csütörtök
MILWAUKEE, WISCONSIN - JULY 14: Turning Point USA Founder Charlie Kirk is seen onstage at the Fiserv Forum during preparations for the Republican National Convention (RNC) on July 14, 2024, in Milwaukee, Wisconsin. Delegates, politicians, and the Republican faithful are arriving in Milwaukee for the annual convention, concluding with former President Donald Trump accepting his partys presidential nomination. The RNC takes place from July 15-18. (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)
Nyitókép: Andrew Harnik

„Egy szörnyeteg egész Amerikára támadt rá” – videóüzenetet tett közzé Donald Trump Charlie Kirk meggyilkolásáról

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Videóüzenetben gyászolja Donald Trump amerikai elnök a fiatal konzervatív influenszert. Charlie Kirk merénylet áldozata lett egy nyilvános diákfórumon.

Videóüzenetet tett közzé közösségi oldaán, a Truth Social-ön Donald Trump amerikai elnök, néhány órával azután, hogy a hatóságok hivatalosan is megerősítették, hogy Charlie Krik belehalt az ellene elkövetett merényletbe – írta a 24.hu. A 31 éves Kirk az egyik legbefolyásosabb jobboldali médiaszemélyiség volt az Egyesült Államokban, aki az amerikai egyetemek liberális fölényét kívánta ellensúlyozni, később pedig Trumppal is szoros együttműködésbbe került. Kirkre szerdán lőttek rá a Utah Valley Egyetem kampuszán, életét nem tudták megmenteni. Gyilkosát továbbra is nagy erőkkel keresi a rendőrség, de jelen pillanatban nincs gyanúsítottjuk.

„A gyász és a harag tölt el Charlie Kirk szörnyű meggyilkolása után. Charlie milliókat inspirált, és ma este mindazok, akik ismerték és szerették őt, döbbenten és rémülettel fogadták a híreket. Charlie patrióta volt, aki az életét a nyílt vita ügyének, és az általa annyira szeretett országnak, az Amerikai Egyesült Államoknak szentelte” – mondta az elnök, úgy folytatva üzenetét, hogy Kirk a szabadság és a zigazság mintaképe volt, és a fiatalok soha senkit nem tiszteltek annyira, mint őt. Vigaszt nyújt számunkra a tudat, hogy most békében van Istennel a mennyben” – tette hozzá Trump, aki egyúttal együttérzését fejezte ki Kirk gyászoló feleségének, és két kisgyermeküknek.

Trump szerint sötét pillanat ez Amerika számára, és bár jelenleg senkit nem gyanúsít hivatalosan a rendőrség az elkövetéssel, a radikális baloldaliak felelősségét emlegette, akik a Kirkhöz hasonló, másként gondolkodó amerikaiakat nácinak és még rosszabbnak neveznek, és akiknek az erőszakos cselekedetei túl sok áldozatot követeltek már. Itt említette meg a UnitedHealthcare vezérigazgatójának tavalyi meggyilkolását, valamint az ellene elkövetett tavaly nyári merényletet.

„A szörnyeg, aki rátámadt Charlie-ra, egész Amerikára rátámadt. Megpróbálta elhallgattatni egy golyóval, de elbukott, mert mi együtt biztosítjuk, hogy Charlie hangja és öröksége megszámlálhatatlan generáción át fennmarad” – tette hozzá.

A hatóságok a merényletet követő órákban őrizetbe vettek egy férfit, de nem sokkal később el is engedték, a gyilkost továbbra is keresik.

