„Egy szörnyeteg egész Amerikára támadt rá” – videóüzenetet tett közzé Donald Trump Charlie Kirk meggyilkolásáról

Videóüzenetet tett közzé közösségi oldaán, a Truth Social-ön Donald Trump amerikai elnök, néhány órával azután, hogy a hatóságok hivatalosan is megerősítették, hogy Charlie Krik belehalt az ellene elkövetett merényletbe – írta a 24.hu. A 31 éves Kirk az egyik legbefolyásosabb jobboldali médiaszemélyiség volt az Egyesült Államokban, aki az amerikai egyetemek liberális fölényét kívánta ellensúlyozni, később pedig Trumppal is szoros együttműködésbbe került. Kirkre szerdán lőttek rá a Utah Valley Egyetem kampuszán, életét nem tudták megmenteni. Gyilkosát továbbra is nagy erőkkel keresi a rendőrség, de jelen pillanatban nincs gyanúsítottjuk.

„A gyász és a harag tölt el Charlie Kirk szörnyű meggyilkolása után. Charlie milliókat inspirált, és ma este mindazok, akik ismerték és szerették őt, döbbenten és rémülettel fogadták a híreket. Charlie patrióta volt, aki az életét a nyílt vita ügyének, és az általa annyira szeretett országnak, az Amerikai Egyesült Államoknak szentelte” – mondta az elnök, úgy folytatva üzenetét, hogy Kirk a szabadság és a zigazság mintaképe volt, és a fiatalok soha senkit nem tiszteltek annyira, mint őt. Vigaszt nyújt számunkra a tudat, hogy most békében van Istennel a mennyben” – tette hozzá Trump, aki egyúttal együttérzését fejezte ki Kirk gyászoló feleségének, és két kisgyermeküknek.

Trump szerint sötét pillanat ez Amerika számára, és bár jelenleg senkit nem gyanúsít hivatalosan a rendőrség az elkövetéssel, a radikális baloldaliak felelősségét emlegette, akik a Kirkhöz hasonló, másként gondolkodó amerikaiakat nácinak és még rosszabbnak neveznek, és akiknek az erőszakos cselekedetei túl sok áldozatot követeltek már. Itt említette meg a UnitedHealthcare vezérigazgatójának tavalyi meggyilkolását, valamint az ellene elkövetett tavaly nyári merényletet.

„A szörnyeg, aki rátámadt Charlie-ra, egész Amerikára rátámadt. Megpróbálta elhallgattatni egy golyóval, de elbukott, mert mi együtt biztosítjuk, hogy Charlie hangja és öröksége megszámlálhatatlan generáción át fennmarad” – tette hozzá.

A hatóságok a merényletet követő órákban őrizetbe vettek egy férfit, de nem sokkal később el is engedték, a gyilkost továbbra is keresik.