2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
Nyitókép: Pexels

Nem hajlandó együttműködni a hatóságokkal Charlie Kirk feltételezett merénylője

A gyanúsított a merénylet után a Discord-on dicsekedett el azzal, hogy ő lőtte le Charlie Kirk politikai aktivistát, azonban a rendőrség előtt mindent tagad, így a környezetétől próbálnak információt gyűjteni.

Spencer Cox, Utah állam kormányzója szerint Charlie Kirk feltételezett gyilkosa, Tyler Robinson nem működik együtt a hatóságokkal, és eddig azt sem ismerte be, hogy ő követte el a gyilkosságot – írja a BBC tudósítása nyomán a Telex.

A kormányzó arról is beszélt, hogy a gyanúsított környezete viszont segítőkész a nyomozással kapcsolatban. Az együttműködők között van a lövöldöző szobatársa is, aki a kormányzó állítása szerint egyben Tyler Robinson élettársa is volt. Spencer Cox szerint mindenkit kihallgattak, aki ismeri és megpróbáltak minél többet megtudni arról, mi lehetett az indítéka.

A kormányzót arról is kérdezték, miszerint Tyler Robinson a lövöldözés után állítólag a Discord üzenetküldő platformon keresztül beszélt másokkal, ahol azon viccelődött, hogy ő volt a lövöldöző. Cox erről azt mondta: csak annyit tud megerősíteni, hogy ezek a beszélgetések valóban megtörténtek, és hogy eleinte nem is hitték el, hogy valóban ő volt a támadó. Spencer Cox a sajtótájékoztatón ismét hangot adott a közösségi médiában terjedő gyűlölet felett érzett aggodalmának.

A kormányzó helyi idő szerint péntek reggel jelentette be, hogy elkapták Charlie Kirk feltételezett gyilkosát, a 22 éves Tyler Robinsont.

Nem hajlandó együttműködni a hatóságokkal Charlie Kirk feltételezett merénylője

