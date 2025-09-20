ARÉNA
2025. szeptember 20. szombat
A merénylet áldozatává vált Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista arcképe a Utah állambeli Oremben tartott megemlékezésen 2025. szeptember 11-én. A 31 éves Kirköt, a Turning Point USA nevű szervezet alapítóját szeptember 10-én lőtte agyon egy ismeretlen elkövető a Utah Valley Egyetemen tartott beszéde alatt.
Nyitókép: MTI/AP/Lindsey Wasson

Sírtak a templomokban: Charlie Kirk hangüzenetet küldött az égből egy AI által generált videóban

ELŐZMÉNYEK

Amerikai templomokban is lejátszották azt a mesterséges intelligenciával készült videót, amin a meggyilkolt konzervatív influenszer, Charlie Kirk megszólalt és üzenetet küldött.

Az Egyesült Államokban a TikTokon kezdett el terjedni egy videó, amit aztán sok templomban is lejátszottak – írja az Index a Gizmodo alapján. A nemrég meggyilkolt Charlei Kirk hangját mesterséges intelligencia segítségével „keltették életre” egy 51 másodperces videóban.

A felvétel először a TikTokon kezdett terjedni, ahol már milliók nézték meg. A videót legalább három amerikai templomban is lejátszották, és sok hívőből heves érzelmi reakciókat váltott ki, sokan sírtak.

A videóban a mesterséges intelligencia által generált Charlie Kirk többek közt a saját haláláról is beszél.

„Jól vagyok. De nem azért, mert a testem jól van, hanem mert a lelkem biztonságban van Krisztussal. A halál nem a vég, hanem egy előléptetés” – hangzik el a videóban, amit sokan fel is vettek a templomban, és aztán ezt a verziót is továbbosztották a közösségi médiában.

Kezdőlap    Külföld    Sírtak a templomokban: Charlie Kirk hangüzenetet küldött az égből egy AI által generált videóban

