2025. augusztus 31. vasárnap Bella, Erika
Nyitókép: Unsplash

Kiadták az útmutatást, mi mindent kell tartalmazzon a vészhelyzeti hátizsák

Infostart

Kiadta a hivatalos tájékoztatást az állampolgárok számára a lengyel belügyminisztérium, hogy mik azok a dolgok, amiket mindenkinek magával kell vinnie egy esetleges vészhelyzet, például katasztrófa, evakuáció vagy háború esetén - a gyerekeknek is.

Augusztus 28-án a lengyel kormány bemutatta Biztonsági útmutatóját, amelyben többek között elmagyarázzák, mit is kell tartalmaznia egy vészhelyzeti hátizsáknak. Kiemelték, a családok minden egyes tagjának (beleértve a kisgyerekeket is) rendelkeznie kell eggyel – írja a lengyel Fakt híradása nyomán az Economx.

A híroldal közlése szerint bizonyos speciális üzletekben akár egyben, előre összeállítva is megvásárolhatóak a csomagok, de akár már a hagyományos kiskereskedelmi láncokban is kapható előre összekészített vészhelyzeti hátizsák.

A táskák ára jelenleg valamivel több, mint 100 zlotyi (kevesebb, mint 10 ezer forint), persze vannak a különböző változatok között extravagáns, 4 ezer zlotyinál (körülbelül 372 ezer forint) drágább verziók is, még ha nem is biztos, hogy mindenre szükség lehet belőle.

Tehát a lengyel kormány útmutatása szerint a vészhelyzeti táskába a következő dolgokat kell csomagolni:

  • palackozott víz
  • víztisztító szűrők vagy tabletták
  • elsősegélydoboz
  • személyes gyógyszerek
  • higiéniai és fertőtlenítő termékek
  • okmányok
  • másolatok USB-meghajtón
  • különböző címletű készpénz
  • zseblámpa
  • elemes vagy felhúzható rádió
  • feltöltött mobiltelefon
  • power bank
  • töltő
  • megfelelő kábelek
  • tartalék elemek
  • zsebkés vagy multiszerszám
  • öngyújtó
  • szemetes zsákok
  • nyomtatott térképek
  • magas kalóriatartalmú, fogyasztásra kész ételek (energiaszeletek, aszalt gyümölcsök, diófélék stb.)
  • fontos személyes tárgyak, pl. fényképek, családi örökségek
  • szezonális ruházat, esőkabát, hálózsák, alvómatrac, hőfólia
  • alternatív kommunikációs eszközök (pl. walkie-talkie).

