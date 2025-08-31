Kiadták az útmutatást, mi mindent kell tartalmazzon a vészhelyzeti hátizsák

Augusztus 28-án a lengyel kormány bemutatta Biztonsági útmutatóját, amelyben többek között elmagyarázzák, mit is kell tartalmaznia egy vészhelyzeti hátizsáknak. Kiemelték, a családok minden egyes tagjának (beleértve a kisgyerekeket is) rendelkeznie kell eggyel – írja a lengyel Fakt híradása nyomán az Economx.

A híroldal közlése szerint bizonyos speciális üzletekben akár egyben, előre összeállítva is megvásárolhatóak a csomagok, de akár már a hagyományos kiskereskedelmi láncokban is kapható előre összekészített vészhelyzeti hátizsák.

A táskák ára jelenleg valamivel több, mint 100 zlotyi (kevesebb, mint 10 ezer forint), persze vannak a különböző változatok között extravagáns, 4 ezer zlotyinál (körülbelül 372 ezer forint) drágább verziók is, még ha nem is biztos, hogy mindenre szükség lehet belőle.

Tehát a lengyel kormány útmutatása szerint a vészhelyzeti táskába a következő dolgokat kell csomagolni: