Oroszokat fogtak a magyar Gripenek

A honvedelem.hu híre szerint "a Magyar Honvédség Balti Fegyveres Légvédelmi Készenléti Alegység baltikumi légtérrendészeti szolgálatának átvétele után egy héttel megtörtént a magyar Gripenek első éles riasztása. A magyar vadászrepülőgépeket 2025. augusztus 8-án azonosítatlan repülőgépek miatt emelték a magasba."

A Gripenek helyi idő szerint 11 óra 26 perckor, 11 ezer méteres magasságon, a nemzetközi eljárásrendnek megfelelően, a Balti-tenger felett sikeresen elfogtak és azonosítottak olyan repülőgépeket, melyek nem teremtettek rádió kapcsolatot a légiforgalom irányítással, nem rendelkeztek repülési tervvel és nem használtak válaszjeladót. Ezért a NATO németországi Egyesített Légivezetési Központja elrendelte az Alpha riasztást.

Az elfogást, valamint az azonosítást követően a Gripenek visszatértek litvániai állomáshelyükre.

A Magyar Honvédség, 2025. augusztus 1-től négy hónapon keresztül, mintegy 80 katonával és négy JAS-39 Gripen harci repülőgéppel, vezető nemzetként látja el a balti országok légtérrendészeti feladatait, Spanyolországgal és Olaszországgal közösen NATO parancsnokság alatt.

A lap emlékeztet arra is, hogy Észtország, Lettország és Litvánia 2004-es NATO csatlakozása óta, a kollektív védelem jegyében, a szövetséges országok garantálják a három balti ország légterének biztonságát négyhónapos váltásokban. A Magyar Honvédség Balti Fegyveres Légvédelmi Készenléti Alegység a litvániai, Siauliai repülőtéren települve a BAP 69. váltásaként teljesíti feladatait. Magyarország 2015, 2019 és 2022 után, immár negyedik alkalommal vesz részt a küldetésben.