Lövöldözés egy amerikai templomban - videó

Négy embert lőttek meg a templom területén - mondta Lawrence Weathers lexingtoni rendőrfőnök sajtótájékoztatón. Közlése szerint két nő a helyszínen meghalt, két férfit pedig kórházba szállítottak, egyiküket súlyos sérülésekkel.

"A gyanúsítottat a rendfenntartó erők lelőtték, és a helyszínen halottnak nyilvánították" - mondta Weathers, hozzátéve, hogy az előzetes információk szerint kapcsolat lehetett a gyanúsított és a lelőtt személyek között.

Terrorism Alert: Kentucky ?Four People Shot at Church, Two Fatally, After Now-Dead Gunman Shot State Trooper A gunman in Lexington, KY shot a state trooper near the airport and then fled to Richmond Road Baptist Church, where four people were shot on the property-two… pic.twitter.com/AnjiE936bn

Korábban a gyanú szerint a gyanúsított mintegy 25 kilométerrel arrébb egy autóellenőrzés során rálőtt egy rendőrre. A rendőr állapota stabil.

Donald Trump elnök a Truth közösségi médián azt írta, hogy a rendőrök azonosították a lövöldözőt. A támadó Guy E. House baloldali és a „Szabad Palesztina” muszlim híve volt.

Guy E. House was identified as Richmond Road Baptist Church shooting suspect who killed two women in Lexington, Kentucky.

He was a leftist and a ‘Free Palestine’ Muslim.

The Democrats are actively cultivating and producing these extremists.

We must be vigilant and prevent it! pic.twitter.com/V13vKDqYqQ