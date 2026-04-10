2026. április 10. péntek
Őrségváltás küszöbén – átveszik az elektromos és hibrid autók a dízelesek helyét a használtpiacon?

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Megállíthatatlanul nő az érdeklődés az elektromos és hibrid hajtáslánccal ellátott gépjárművek iránt, dízel autókra egyre kevesebben pályáznak, a benzinesek viszont még mindig vezetik a népszerűségi versenyt – derült ki a Használtautó.hu márciusi számaiból. Koralewsky Márk üzletágvezető az InfoRádióban elmondta: egyértelmű eltolódás figyelhető meg az elektromos és hibrid autók felé, aminek a hátterében szerinte komoly fogyasztói ízlésváltozás húzódik meg.

Jelentősen nőtt az érdeklődés az elektromos és hibrid hajtáslánccal ellátott gépjárművek iránt a használtautó-piacon, míg a dízel autókat egyre kevesebben keresik – derült a Használtautó.hu márciusi összegzéséből.

Az autós apróhirdetési weboldal üzletágvezetője az InfoRádióban elmondta: márciusban átlépte a 453 ezret az érdeklődések száma a Használtautó.hu-n, amelyek telefonszám- és e-mail cím felfedéseket jelentenek. Koralewsky Márk kiemelte azt is, hogy az SUV-k iránti kereslet tovább növekedett a portáljukon, éves összehasonlításban 20 százalékos emelkedést jegyeztek fel.

Az átlagos vételár is folyamatosan nő: a tavalyi 4,9 millióról 5,5 millióra szökött fel, ugyanakkor ezzel együtt az átlagéletkor pedig csökkent a kínálati oldalon 13,16-ról 12,56 évre.

Az üzletágvezető hozzátette: bár még mindig a hagyományos hajtásláncú (benzines vagy dízeles) autók a legnépszerűbbek, most már egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy az elektromos és hibrid járművek is egyre keresettebbek. Koralewsky Márk elmondta: 2026 márciusában a benzines autók 233 ezer, míg a dízelesek nagyjából 145 ezer érdeklődést generáltak az oldalon. Komoly fordulatnak nevezte, hogy

az előző hónaphoz képest több mint 12 százalékkal csökkent a dízeles autók utáni kereslet.

Mint fogalmazott, ennek az elhúzódó, lassú trendnek a begyorsulása várható a következő időszakban. Az érdeklődés ugyanis egyre inkább áttolódik az elektromos és hibrid piacra, sőt a Használtautó.hu üzletágvezetője szerint nagyon jelentős fogyasztói ízlésváltozás húzódik meg ennek a hátterében, aminek a dízeles autók népszerűsége látja leginkább a kárát.

Koralewsky Márk szerint jelen helyzetben a használt, másodlagos piacok mechanikája a legfigyelemreméltóbb. Mint mondta, a másodlagos piac általában 3-5 éves csúszással követi le az elsődleges piac legfőbb változásait, és a hazai új autóvásárlásoknál elsősorban a céges vételek drive-olják ezeket a folyamatokat. Ebből a megközelítésből pedig már elég régóta megfigyelhető az, hogy

egyértelmű eltolódás van a dízeles személyautóktól az elektromos és hibrid hajtáslánccal ellátott gépjárművek felé.

A Használtautó.hu-n a dízeles autók után márciusban közel 44 ezer érdeklődés volt, ami 86 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A hibrid gépjárművek esetében pedig több mint 24 ezer érdeklődést jegyeztek fel márciusban (32 százalékos emelkedés). A két hajtáslánc már árban is konvergál egymáshoz, nagyjából ugyanazt az árszínvonalat képviselik. Az elektromos autóknak is folyamatosan csökkent az ára, ami nyilván összefüggésben azzal, hogy jelentősen bővült a kínálat.

Még várni kell a nagyobb árcsökkenésre az e-autóknál

Ahogy februárban, úgy márciusban is a kombik esetében volt látható a legnagyobb, 16 százalékos vételár-növekedés (4,3 millióról 5 millióra), a sedanok 13 százalékot, a ferdehátúak 10 százalékot, míg a SUV-ok százalékot drágultak. Az elektromos autók egy kicsivel megfizethetőbbé váltak (100 ezer forintot csökkent az átlagáruk 10,3 millióról 10,2 millióra), de a benzinesekhez (4,2 millió helyett 4,7 millió), a dízelekhez (4,6 millió helyett 4,9 millió) és a hibridekhez (10,4 millió helyett 10,7 millió) drágábban juthatunk hozzá, mint 2025 márciusában.

Koralewsky Márk megerősítette: a használtautó-piacon folyamatosan, de nagyon lassú ütemben csökken az elektromos gépjárművek ára. Azt gondolja, a teljes kínálatot nézve, és az 5,5 milliós átlagárral összehasonlítva az elektromos autók 10,2 milliós átlagértéke még mindig elég magas kiinduló ár. Utóbbi azonban főleg annak a következménye és velejárója, hogy még mindig meglehetősen szűkös a kínálat elektromos oldalon.

Az üzletágvezető szerint arról sem szabad megfeledkezni, hogy várhatóan

két-három éven belül tömegével lepik majd el a másodlagos piacot idehaza is a kínai elektromos autók, ami vélhetően komolyabb árcsökkenést eredményez.

Ahhoz azonban, hogy elérjék az 5,5 milliós árszintet, az elektromos autók átlagéletkorának el kell érnie a 12-13 évet. Ami biztos: ahogy telik az idő, a futásteljesítmény és az átlagéletkor is folyamatosan nőni fog a kínálati oldalon, ami idővel lejjebb vissza majd az árakat.

Kezdőlap    Gazdaság    Őrségváltás küszöbén – átveszik az elektromos és hibrid autók a dízelesek helyét a használtpiacon?

Már a választás előtt látszik: teljesen kicserélődik az Országgyűlés – íme, a búcsúzók

Már a választás előtt látszik: teljesen kicserélődik az Országgyűlés – íme, a búcsúzók
Bármi is lesz a választás végeredménye, a következő Országgyűlésre rá sem lehet ismerni majd. Több mint száz teljesen új ember kerülhet be a parlamentbe, más pártok és politikusok pedig hosszú évek vagy évtizedek után végleg elbúcsúznak a törvényhozástól.
 

Ma végleg lezárulhat a háború, Izrael hajlandó békülni, az ajatollah bosszút ígér – Híreink percről percre a közel-keleti konfliktusról pénteken

Ma végleg lezárulhat a háború, Izrael hajlandó békülni, az ajatollah bosszút ígér – Híreink percről percre a közel-keleti konfliktusról pénteken

Donald Trump amerikai elnök azt mondta egy NBC Newsnak adott interjúban, hogy a libanoni hadműveletek visszafogására kérte Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt. Az amerikai vezető úgy látja - napokon belül meg fognak tudni állapodni Iránnal egy békeszerződés nyélbe ütéséről. Nagyon úgy tűnik, hogy Libanon és Izrael hamarosan tárgyalni kezd az országban zajló harcok beszüntetéséről. Felolvastak az iráni köztelevízióban egy olyan üzenetet, melyet állítólag Irán legfőbb vezére, Modzstaba Hámenei küldött az iráni népnek – számol be az Al-Dzsazíra. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legfrissebb eseményeivel.

Ledobta a bombát a Lidl, egymillió magyar várt erre az akcióra: miért pont most sütik el a csodafegyvert?

Ledobta a bombát a Lidl, egymillió magyar várt erre az akcióra: miért pont most sütik el a csodafegyvert?

Több mint egymillió horgásszal Magyarország már valódi pecás nagyhatalommá vált - erre pedig a kereskedelmi láncok is rámozdultak.

Trump says Iran's handling of Strait of Hormuz is 'not the agreement we have'

Trump says Iran's handling of Strait of Hormuz is 'not the agreement we have'

The US president accused Iran of "doing a very poor job" with the waterway as Israel and Lebanon to begin peace talks.

