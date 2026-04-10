Őrségváltás küszöbén – átveszik az elektromos és hibrid autók a dízelesek helyét a használtpiacon?

Jelentősen nőtt az érdeklődés az elektromos és hibrid hajtáslánccal ellátott gépjárművek iránt a használtautó-piacon, míg a dízel autókat egyre kevesebben keresik – derült a Használtautó.hu márciusi összegzéséből.

Az autós apróhirdetési weboldal üzletágvezetője az InfoRádióban elmondta: márciusban átlépte a 453 ezret az érdeklődések száma a Használtautó.hu-n, amelyek telefonszám- és e-mail cím felfedéseket jelentenek. Koralewsky Márk kiemelte azt is, hogy az SUV-k iránti kereslet tovább növekedett a portáljukon, éves összehasonlításban 20 százalékos emelkedést jegyeztek fel.

Az átlagos vételár is folyamatosan nő: a tavalyi 4,9 millióról 5,5 millióra szökött fel, ugyanakkor ezzel együtt az átlagéletkor pedig csökkent a kínálati oldalon 13,16-ról 12,56 évre.

Az üzletágvezető hozzátette: bár még mindig a hagyományos hajtásláncú (benzines vagy dízeles) autók a legnépszerűbbek, most már egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy az elektromos és hibrid járművek is egyre keresettebbek. Koralewsky Márk elmondta: 2026 márciusában a benzines autók 233 ezer, míg a dízelesek nagyjából 145 ezer érdeklődést generáltak az oldalon. Komoly fordulatnak nevezte, hogy

az előző hónaphoz képest több mint 12 százalékkal csökkent a dízeles autók utáni kereslet.

Mint fogalmazott, ennek az elhúzódó, lassú trendnek a begyorsulása várható a következő időszakban. Az érdeklődés ugyanis egyre inkább áttolódik az elektromos és hibrid piacra, sőt a Használtautó.hu üzletágvezetője szerint nagyon jelentős fogyasztói ízlésváltozás húzódik meg ennek a hátterében, aminek a dízeles autók népszerűsége látja leginkább a kárát.

Koralewsky Márk szerint jelen helyzetben a használt, másodlagos piacok mechanikája a legfigyelemreméltóbb. Mint mondta, a másodlagos piac általában 3-5 éves csúszással követi le az elsődleges piac legfőbb változásait, és a hazai új autóvásárlásoknál elsősorban a céges vételek drive-olják ezeket a folyamatokat. Ebből a megközelítésből pedig már elég régóta megfigyelhető az, hogy

egyértelmű eltolódás van a dízeles személyautóktól az elektromos és hibrid hajtáslánccal ellátott gépjárművek felé.

A Használtautó.hu-n a dízeles autók után márciusban közel 44 ezer érdeklődés volt, ami 86 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A hibrid gépjárművek esetében pedig több mint 24 ezer érdeklődést jegyeztek fel márciusban (32 százalékos emelkedés). A két hajtáslánc már árban is konvergál egymáshoz, nagyjából ugyanazt az árszínvonalat képviselik. Az elektromos autóknak is folyamatosan csökkent az ára, ami nyilván összefüggésben azzal, hogy jelentősen bővült a kínálat.

Még várni kell a nagyobb árcsökkenésre az e-autóknál

Ahogy februárban, úgy márciusban is a kombik esetében volt látható a legnagyobb, 16 százalékos vételár-növekedés (4,3 millióról 5 millióra), a sedanok 13 százalékot, a ferdehátúak 10 százalékot, míg a SUV-ok százalékot drágultak. Az elektromos autók egy kicsivel megfizethetőbbé váltak (100 ezer forintot csökkent az átlagáruk 10,3 millióról 10,2 millióra), de a benzinesekhez (4,2 millió helyett 4,7 millió), a dízelekhez (4,6 millió helyett 4,9 millió) és a hibridekhez (10,4 millió helyett 10,7 millió) drágábban juthatunk hozzá, mint 2025 márciusában.

Koralewsky Márk megerősítette: a használtautó-piacon folyamatosan, de nagyon lassú ütemben csökken az elektromos gépjárművek ára. Azt gondolja, a teljes kínálatot nézve, és az 5,5 milliós átlagárral összehasonlítva az elektromos autók 10,2 milliós átlagértéke még mindig elég magas kiinduló ár. Utóbbi azonban főleg annak a következménye és velejárója, hogy még mindig meglehetősen szűkös a kínálat elektromos oldalon.

Az üzletágvezető szerint arról sem szabad megfeledkezni, hogy várhatóan

két-három éven belül tömegével lepik majd el a másodlagos piacot idehaza is a kínai elektromos autók, ami vélhetően komolyabb árcsökkenést eredményez.

Ahhoz azonban, hogy elérjék az 5,5 milliós árszintet, az elektromos autók átlagéletkorának el kell érnie a 12-13 évet. Ami biztos: ahogy telik az idő, a futásteljesítmény és az átlagéletkor is folyamatosan nőni fog a kínálati oldalon, ami idővel lejjebb vissza majd az árakat.