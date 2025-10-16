A pékek az új igényeket is ki tudják szolgálni, csak az utánpótlással van baj – körkép a kenyér világnapján

A kenyér világnapja alkalmából a Magyar Pékszövetség idén első alkalommal hirdetett meg országos jótékonysági akciót, amelyhez 26 pékség és sütőipari vállalkozás csatlakozott az ország különböző pontjairól. Az országos összefogás eredményeként több mint másfél tonna adomány gyűlt össze, amely a Magyar Vöröskereszt közreműködésével jut el gyermekintézményekbe, családsegítő központokba és szociális intézményekbe.

„A Vöröskereszt tudja, mely családok, intézmények szorulnak segítségre. Másfél-két tonna pékárut szedtünk össze az ország egész területén, Budapesttől Debrecenig, Győrtől Egerig” – mondta el az InfoRádióban Septe József.

A Magyar Pékszövetség elnöke a pékek legfőbb kihívásairól is beszélt. „Meg kell felelni a vásárlók igényeinek; új trendek vannak kialakulóban, a kovászos technológia újbóli alkalmazása is divatos. Azt is látjuk, a vevőket nagyon érdeklik azok a termékek, amelyek ezzel a technológiával készülnek, hajlandók többet is fizetni ezekért az árukért. Ezek megbízható forrásokból származó, minőségi, egészséges élelmiszerek” – mondta.

A Magyar Pékszövetség elnöke jelezte azt is, a kenyérfogyasztás az elmúlt években valamelyest csökkent, a pékáruké – croissant-ok, csigák – viszont nőtt, ennek megfelelően próbálnak újítani, fejleszteni a termékpalettát a pékségek is. Még mindig a fogyasztás jelentős részét teszi ki ugyanakkor a fehér kenyér, a kifli és zsömle, akkor is, ha nem feltétlenül ez a legegészségesebb termék. A vásárlók egy része viszont már keresi a rozsos, magvas, egészségtudatos, akár gluténmentes termékeket, és az elnök szerint a magyar sütőipar ezeket az új igényeket is ki tudja szolgálni, rendelkezésére áll ehhez a technológia, legfeljebb a szakember-utánpótlással van gond.

„Ha valakinek a családjában nincs sütőipari kötődés, akkor elég nehéz rávenni a fiatalokat arra, hogy esetleg dolgozni kell hétvégén, éjszaka. Ez lehet, hogy nem vonzó” – mondta meg őszintén Septe József, de hozzátette, különböző technológiai fejlesztésekkel azon dolgoznak, hogy minél kevesebb embernek kelljen éjjel, illetve a hétvégén dolgozni.