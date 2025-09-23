Néhány bankkártyával már nem lehet ingyen pénzt felvenni

Azonnali hatállyal véget vetett az OTP a díjmentes készpénzfelvételnek a külföldi bankok által kibocsátott bankkártyáknál. Tehát így például a magyarországi Revolut- és Wise-felhasználók sem tudnak többé díjmentesen forintot és eurót felvenni az OTP ATM-eiből – írja a revinfo.hu. Hozzáteszik: eddig csak az Erste ATM-eknél volt egy fix díj készpénzfelvételekre, ami 1200 forint, de az OTP-nél még ennél is többe kerül: minden forint készpénzfelvétel az OTP ATM részéről 1999 forintba kerül, míg az eurós OTP ATM-eknél az eurófelvétel 4,99 euróba kerül. A cikk szerint alkalmanként 150 ezer forint, illetve 100 euró vehető fel az OTP ATM-ekből.

Az új hirdetményben már szerepel, hogy már szeptember 19-től eltörölték a díjmentes készpénzfelvételt, és a felhasználók azóta találkozhatnak is ezzel az OTP ATM-eknél.

Más költség is előfordulhat még, ez még nem feltétlenül a teljes pénzfelvételi költség, hanem csak az OTP ATM díja,

ezenkívül a bankok/pénzintézetek is felszámíthatnak díjakat a készpénzfelvételre – hangsúlyozza a portál. A Revolutnál és a Wise-nál is van díja a készpénzfelvételnek a havi limit felett vagy a felvételi alkalmak után.

A cikk szerint Magyarországon az Erste és az OTP Bank ATM-einél biztosan kell fizetniük a Revolut, Wise és más külföldi szolgáltató által kibocsátott bankkártyák tulajdonosainak a készpénzfelvételért, de más hazai bankok ATM-einél még továbbra is díjmentes lehet a készpénzfelvétel.