Egy ideje már nem a Revolut pénzváltási árfolyama a legjobb

A legtöbb banknál a középárfolyam csak tájékoztató jellegű, mert erre vételnél és eladásnál is árrést tesznek. Ez azt jelenti, hogy a ténylegesen elérhető árfolyam ennél valamivel drágább. Néhány bank azonban ténylegesen középárfolyamon vált devizát: jelenleg a Gránit, az Erste, az OTP és bizonyos értelemben a K&H teszi ezt lehetővé – olvasható a money.hu cikkében. Fontos azonban tisztában lenni azzal, hogy milyen havi értékben és milyen feltételekkel vehető igénybe a kedvezményes átváltás.

A Gránit Banknál havi 650 000 forint erejéig díjmentesen és középárfolyamon lehet devizát váltani euróban, dollárban, svájci frankban, angol fontban és román lejben, kizárólag a mobilbanki alkalmazáson keresztül, banki munkanapokon, 9 és 17 óra között. Ehhez nem kell külön számlacsomagelemet igényelni vagy aktiválni, és a középárfolyamon váltásnak havi és egyéb díja sincs. A kedvezményes átváltáshoz csak devizaszámlát kell nyitni a Gránitnál, ami jelenleg ingyenes. Devizaszámlát a mobilapplikációban is lehet nyitni, ami azonnal használhatóvá is válik, emellé azonnal használható devizakártya is igényelhető euróban és dollárban.

Az Erste Bank akciósan, tehát átmeneti jelleggel kínálja a díjmentes, a bankközi devizapiac középárfolyamán történő átváltást. Az akció év végéig tart jelen állás szerint, de meghosszabbíthatják, ahogy a múltban is többször megtették. A kedvező (kiemelt) árfolyam az euró, a dollár, a svájci frank, az angol font és a kanadai dollár devizákra érvényes, munkanapokon 8 és 17 óra között, a George Appon vagy a George Weben keresztül. A havi limit lakossági ügyfélként 600 000 forint, Erste Prémium ügyfélként 750 000, Erste World és Erste Private Banking ügyfélként pedig havi 1 000 000 forint. A kedvezményes árfolyam csak saját számlák közti átváltásnál érvényes, tehát a forintszámla és a devizaszámla között.

Az OTP Banknál a középárfolyamon váltáshoz előbb Árfolyam+ kedvezményes számlacsomagelemet kell igényelni, ami a következő hónaptól aktiválódik. Ez egy havi díjas szolgáltatás, de ennek a díját akciós jelleggel egyelőre elengedik. A kedvezményes átváltás csak két esetben alkalmazható: elektronikus devizaátutalásnál, vagy külföldön forintalapú bankkártyás fizetésnél. Mindkét esetben 600-600 ezer a havi limit, vagyis összesen 1,2 millió forint. Az árfolyam-kedvezmény az internetes kártyás vásárlásokra és a hitelkártyával végzett vásárlásokra nem vonatkozik.

A K&H Banknál külföldi bankkártyás vásárlásnál vagy készpénzfelvételnél a drágább átváltási árfolyamot alkalmazzák, de havi 700 000 forintig visszatérítik a középárfolyam feletti részt, tehát végső soron olyan, mintha középárfolyamon történne az átváltás. Ehhez előbb aktiválni kell a „külföldi kártyás vásárlás” ajánlatot a K&H visszapénzben. A visszatérítés nem vonatkozik a külföldi weboldalakon történő kártyás vásárlásokra.

A Revolut az Európai Központi Bank (EKB) árfolyamaihoz igazodik hétköznapokon, de ez nem azt jelenti, hogy középárfolyamot alkalmaznának – már a Revolutnak is saját árfolyama van, ami drágább a középárfolyamnál. Az átváltás az ingyenes Revolut Standard csomag esetében havi 350.000 forint értékig díjmentes, efölött 1 százalék díjat kell fizetni. A havonta 1600 forintos díjú Revolut Plus csomagnál 1.050.000 forint a havi devizaváltási limit, ezt átlépve 0,5 százalék az átváltási díj. A Revolut Premium, Metal és Ultra csomagoknál nincs átváltási limit, ezek viszont szintén havi díjas csomagok, amik 3000, 4800, illetve 19 500 forintba kerülnek. Ha hétvégén – New York-i idő szerint péntek 17 óra és vasárnap 18 óra között – történik a devizaváltás, akkor a Revolutnál további 1 százalék díjat kell fizetni csomagtól függetlenül.

A Wise is piaci középárfolyamokra hivatkozik, amiket a Reuterstől és az XE-től szereznek be. Ettől még a díjaik közt megadják, hogy a pénzváltásért devizánként eltérő, de minimum 0,54 százalékos díjat számítanak fel. Az applikációban a devizaváltás előtt a költséggel megterhelt, valóban fizetendő árfolyamot lehet látni, és itt külön feltüntetik az átváltás díját is.