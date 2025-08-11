ARÉNA
2025. augusztus 11. hétfő
Nyitókép: Getty Images

Változtat a Revolut, de nem tud biztatót ígérni az ügyfeleknek

Infostart

Egyelőre nem hárítják át az ügyfelekre a megnövekedett adóterheket, de hogy ez így is marad, azt nem tudják megígérni.

A nagyon közeli jövőben Magyarországon is fióktelepet alapít és helyi vezetőt nevezhet ki a Revolut – mondta a portfolio.hu-nak Mariia Lukash, a társaság Közép-Kelet-Európai régiójának növekedési vezetője. Úgy fogalmazott, hogy a tranzakciós illeték kiterjesztése az e-pénz tranzakciókra "egy apró ütés, kis megrázkódtatás" számukra, de nem ígérik biztosra, hogy a jövőben sem hárítják át az adóterhet az ügyfelekre.

A Revolut nem csatlakozik az ATM-telepítési programhoz, de ha lesz rá ügyféligény, mégis jöhetnek revolutos bankautomaták Magyarországon. A kriptós tiltás kapcsán egyeztettek a magyar szabályozókkal, de még nem tudni, mikor indítják újra a kereskedést, és dolgoznak rajta, hogy megszerezzék az EU-s kriptokereskedési engedélyt.

A Revolut elérte a 2 millió ügyfelet Magyarországon.

„Mintegy 33%-os növekedést értünk el Magyarországon egy év alatt, és nem tervezzük, hogy a közeljövőben megállnánk” – fogalmazott a cégvezető a hírportálnak, hozzátéve: „a piaci penetrációnk a megcélzott közönség körében jelenleg valamivel 22% fölött van, de a határ a csillagos ég”.

Az a céljuk, hogy az ügyfelek minél nagyobb körében elsődleges bankká váljanak, és a cég szeretné, ha világszerte 100 országban elérné a 100 millió ügyfelet. Globálisan már 60 milliónál járnak.

Magyarországon főleg „szájhagyomány” és organikus terjeszkedés révén bővül az ügyfeleik száma, csupán az új ügyfelek egyharmada származik fizetett marketingtevékenységből.

A magyarok által kezdeményezett tranzakciók 75 százaléka már helyben, Magyarországon történik, így a Revolut ügyfelei már nem csupán utazási alkalmazáskémt tekintenek a cégre.

A céljuk az, hogy az emberek napi szinten használják a Revolutot. A cég egymást követő negyedik éve nyereséges Magyarországon, és az idei céljuk is ez. Az is a céljaik között szerepel, hogy Magyarországon is bemutatassák az első hitelterméküket.

A Revolut egyelőre szünetelteti kriptovalutás tranzakcióit a magyar szabályozás változása miatt. „Bizonyos szolgáltatásokat, a különböző tárcákba történő átutalás lehetőségét fenntartottuk. Ha az ügyfelek úgy döntenek, hogy kevésbé szabályozott cégekkel kereskednek, az az ő döntésük” – foogalmazott a cégvezető.

A tranzakciós illeték és az egyéb adóterhek kapcsán azt mondta a cégvezető: „Meglátjuk, mit hoz a jövő, biztosra nem ígérhetünk semmit. Ebben a pillanatban elemezzük a piacot, és biztosítjuk, hogy az általunk alkalmazott díjak a lehető legalacsonyabbak legyenek.”

