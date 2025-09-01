Véleményt mondtak a cégvezetők a magyar gazdaság kilátásairól

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság által összeállított Beszerzési Menedzser Index augusztusban is csökkent az előző hónaphoz képest – írta meg a hvg.hu. A BMI-érték a hazai feldolgozóipari vállalatok gazdasági kilátásait tükrözi, a meghatározó beszerzési menedzserek megkérdezésével állítják össze.

Az index 50 alatti értéke azt jelenti, hogy recessziót várnak a magyar gazdaságban a megkérdezett cégvezetők. A mutató augusztusi, szezonálisan kiigazított értéke 48,9.

Ez alacsonyabb a hónapra vonatkozó 52,5-es hosszú távú havi átlagnál, de meghaladja az elmúlt három év 48,8-as havi átlagát.

Az elemzői kilátások összetettek a témával kapcsolatban. Az idei év márciusában még növekedés volt tapasztalható a szektor egyes ágazataiban, állapította meg a Századvég. A három húzóágazat, a járműgyártás, az élelmiszeripar, és a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása is javuló tendenciát mutatott. Összességében ugyanakkor éves bázison mindössze 0,2 százalékkal nőtt a feldolgozóipar teljesítménye.

A GKI júniusban megjelent elemzésében viszont már nem várt az első félévre jelentős növekedést a szektorban. A megkérdezett ipari válaszadók létszámleépítéseket vetítettek előre, illetve a beruházások csökkenéséről számoltak be. Ezt megerősíti a BMI alakulása az időszakban, amely a 48–51 közti sávban mozgott. Több nagyberuházás, mint a CATL, vagy a BMW termelésbe lépése viszont a mostani időszakra várható. Az intézet úgy vélte, ezek hatására megindulhat az ipari termelésben a lassú növekedés.

A teljes magyar gazdaságra vonatkozóan az eddigi 0,8 százalékról 0,5 százalékra rontotta 2025-ös GDP-növekedési előrejelzését Magyarország esetében az Erste Bank augusztus 22-én. Prognózisuk szerint ezzel a régióban a leggyengébb évet produkálhatja a magyar gazdaság.