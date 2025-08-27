Védelmi világcéggel szövetkezik a 4iG

A 4iG cégcsoport tagja, a 4iG Űr és Védelmi Zrt. ( 4iG S&D), valamint az EDGE Grouphoz tartozó brazil Condor S.A. Indústria Química - CONDOR NonLethal Technologies (CONDOR) nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írt alá - közölte a 4iG Nyrt. szerdán a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A tájékoztatás szerint a 4iG S&D és az EDGE Group folyamatosan dolgozik a két vállalat közötti védelmi technológiai együttműködés elmélyítésén, amelynek keretében újabb közös területet azonosítottak be a 4iG S&D, valamint a CONDOR között.

Részletezték, az aláírt szándéknyilatkozat célja, hogy a felek megvizsgálják és kidolgozzák egy magyarországi regionális központ létrehozásának lehetőségét a korlátozott hatású, traumatikus (nem halálos) védelmi megoldások területén, többek között képzési és kutatási programok, technológiai transzfer és logisztikai célok megvalósítását érintően.

Ismertették, a CONDOR az arányos erőt alkalmazó védelmi eszközök és technológiák - többek között gumilövedékek, könnygáz-gránátok, elektrosokk készülékek és pirotechnikai termékek - fejlesztésének globális vezetője. A vállalat világszerte több mint 80 országban képviselteti magát, innovációival és megoldásaival folyamatosan alakítja a védelmi- és biztonságtechnológiai iparágakat.

A 4iG közleménye kitért arra, hogy az EDGE Group PJSC, az Egyesült Arab Emírségek vezető védelmi technológiai vállalatcsoportja a védelmi ipar területén fejleszt agilis, innovatív megoldásokat. Küldetése, hogy elősegítse egy biztonságosabb jövő kialakítását, és a jövő iparágainak globális központjává tegye az Egyesült Arab Emírségeket.

A 4iG Űr és Védelmi Zrt. a 4iG Csoport űr- és védelmi ipari érdekeltségeit összefogó önálló holdingvállalat. Célja egy olyan vertikálisan integrált nagyvállalat kialakítása, amely az űr-, légi, földi jármű- és fegyverrendszereken át a védelmi digitalizációs megoldásokig számos védelmi és kettős felhasználású értékláncot lefed. A vállalat missziója, hogy a hazai képességek megerősítésén túl nemzetközi szinten és hosszú távon is versenyképes szolgáltató és integrátor legyen, elsősorban az Európai Unió, a NATO és más globális partnerek felé - közölte a 4iG Nyrt.