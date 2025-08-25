Tízezer milliárdos országépítési tervet jelentett be Nagy Márton

„Minden erőnkkel dolgozunk a gazdaság felpörgetésén, hétfőn is ülésezik a Gazdasági Kabinet” – írta közösségi oldalán a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton tájékoztatása szerint négy program van jelenleg a kormány asztalán.

Első helyre sorolta az otthonteremtést: szeptember 1-jén elindul az Otthon Start Program, január 1-jétől pedig minden állami alkalmazott évi egymillió forintot kap lakáshitelének törlesztésére. Az adócsökkentésről azt írta,

„végrehajtjuk Európa legnagyobb adócsökkentését, így fokozatosan adómentessé válnak az édesanyák és megduplázzuk a családi adókedvezményt”.

A harmadik programpontban egy 10 ezer milliárdos Országépítési Terv szerepel, amely szerint „2035-ig újjáépítjük Magyarország infrastruktúráját, ideértve az egészségügyi, a kulturális és oktatási, a közlekedési, valamint a vízügyi fejlesztéseket”.

Végezetül az Ipar és munkahelyvédelem akciótervet említette a miniszter, amellyel „a Brüsszel által elhibázott EU-USA vámmegállapodás kivédése érdekében segíteni kell a megsérült cégeket, kiemelten a hazai kkv-kat”.

„Munka tehát van, nem állunk meg!” – zárta bejegyzését Nagy Márton.