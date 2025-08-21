ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.79
usd:
339.87
bux:
106310.72
2025. augusztus 21. csütörtök Hajna, Sámuel
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Closeup woman filling form of Individual Income Tax Return,
Nyitókép: pcess609/Getty Images

Fejükhöz kaptak a magyar cégek, elkezdték befizetni az adót

Infostart / MTI

400 millió forintot fizettek be a vállalkozások önkéntesen az adategyeztetési kampányban. Az ellenőrzés folytatódik, további cégek számíthatnak a NAV megkeresésére.

Még szélesebb körben folytatódtak az online számla- és pénztárgépadatok, valamint az áfabevallások eltérését tisztázó adategyeztetési eljárások, a 200 céget megszólító kampány hatására csaknem 400 millió forint hiányzó áfa került vissza a költségvetésbe – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az adategyeztetés segítségével a NAV úgy szűri ki a szabályokat szándékosan kijátszó vállalkozásokat, hogy közben a lehető legkevésbé terheli a jogkövetőket. Egy gyors, digitális kérdőív kitöltésével könnyedén tisztázható, hogy a hivatal által észlelt eltérés miből adódott, és a hiányosságok is pótolhatók, így elkerülhető az időigényesebb ellenőrzési eljárás. A kapcsolatfelvétellel az is elválik, hogy a hiba, következetlenség valóban csak figyelmetlenség volt, vagy komolyabb visszaélések húzódnak mögötte – ismertette az adóhivatal.

A NAV olyan cégekkel vette fel a kapcsolatot, amelyeknek a hivatalhoz beérkező online számlaadataik és pénztárgépforgalmuk jóval magasabb volt, mint amit az áfabevallás értékesítésre vonatkozó soraiban feltüntettek.

Az érintetteknek 15 napjuk volt, hogy az Ügyfélportálon tisztázzák az eltérést. A kampány indulásának első hetében már a cégek 75 százaléka átvette az értesítő levelet, 40 százaléka pedig néhány napon belül válaszolt is. Mindössze 15 esetben volt szükség további kockázatelemzésre vagy ellenőrzésre, és összesen 30 adózó számíthat mulasztási bírságra. Csaknem 400 millió forintot pedig önként befizettek a költségvetésbe – olvasható a NAV közleményben.

Az eljárásban több gyanús cég is felkeltette a NAV figyelmét, kiterjedt számlázási és foglalkoztatotti láncolatokat is feltárt a hivatal. Volt több olyan, egymástól látszólag független társaság, amelyekre az adataik alapján nem is feltétlenül figyelt volna fel a kockázatkezelés, ám teljesen megegyező tartalommal benyújtott válaszbeadványaikkal maguk fedték fel a közöttük lévő összefonódást.

Az adategyeztetések nem állnak meg, akik ebben a körben nem kaptak értesítést, de adateltéréssel érintettek lehetnek, számíthatnak a NAV megkeresésére.

Érdemes már most átnézni a bevallásokat, adatszolgáltatásokat, hogy elkerüljék a bírságot, vagy egy későbbi ellenőrzést – hívta fel a figyelmet az adóhivatal.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Fejükhöz kaptak a magyar cégek, elkezdték befizetni az adót

vállalkozás

nav

adózás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: se Budapesthez, se a Trump-Putyin-Zelenszkij egyeztetéshez nincs köze Munkács bombázásának

Kaiser Ferenc: se Budapesthez, se a Trump-Putyin-Zelenszkij egyeztetéshez nincs köze Munkács bombázásának
Oroszország nyilván katonai célpontnak tekintette a lebombázott munkácsi gyárat; például feltételezhették, hogy ott drónokhoz készülnek alkatrészek – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Kaiser Ferenc szerint ez a támadás nem függ össze a béketárgyalások aktualitásaival, egy ilyen csapást ugyanis hetekig készítenek elő. No de milyen eszközökkel támadták Munkácsot?
 

Dunda György: elérte a háború Kárpátalját, mostantól minden megváltozik

"Logikátlan terror" – Már tudni, mit lőttek az oroszok Munkácson

Sulyok Tamás is megszólalt Munkács orosz bombázására reagálva

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.21. csütörtök, 18:00
Molitorisz Dániel
ortopéd traumatológus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Borulhat még az amerikai adósosztályzat – megszólalt a hitelminősítő

Borulhat még az amerikai adósosztályzat – megszólalt a hitelminősítő

Az S&P Global Ratings megerősítette az Egyesült Államok hitelminősítését, részben a vámbevételek pozitív költségvetési hatása miatt, de a kereskedelmi politika hosszú távú gazdasági következményei továbbra is bizonytalanok.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ennyi volt, lehúzza a rolót sokak kedvenc hazai ruhaboltja: eddig lehet vásárolni az üzletben

Ennyi volt, lehúzza a rolót sokak kedvenc hazai ruhaboltja: eddig lehet vásárolni az üzletben

Hétfőn már senki nem engednek be a Zara egyik budapesti egységébe, és ezt is csak egyetlen lapon közölték a bolt kirakatában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia launches biggest wave of strikes on Ukraine for weeks

Russia launches biggest wave of strikes on Ukraine for weeks

Ukrainian officials say the attacks included drones, hypersonic, ballistic, and cruise missiles.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 21. 13:33
Kiderült, mennyit emelnek a béreken a cégek – és jövőre új világ jön
2025. augusztus 21. 09:28
Megkapta a belépési engedélyt az Nvidia, máris új AI-támadást indít Kínában
×
×
×
×