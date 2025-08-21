Fejükhöz kaptak a magyar cégek, elkezdték befizetni az adót

Még szélesebb körben folytatódtak az online számla- és pénztárgépadatok, valamint az áfabevallások eltérését tisztázó adategyeztetési eljárások, a 200 céget megszólító kampány hatására csaknem 400 millió forint hiányzó áfa került vissza a költségvetésbe – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az adategyeztetés segítségével a NAV úgy szűri ki a szabályokat szándékosan kijátszó vállalkozásokat, hogy közben a lehető legkevésbé terheli a jogkövetőket. Egy gyors, digitális kérdőív kitöltésével könnyedén tisztázható, hogy a hivatal által észlelt eltérés miből adódott, és a hiányosságok is pótolhatók, így elkerülhető az időigényesebb ellenőrzési eljárás. A kapcsolatfelvétellel az is elválik, hogy a hiba, következetlenség valóban csak figyelmetlenség volt, vagy komolyabb visszaélések húzódnak mögötte – ismertette az adóhivatal.

A NAV olyan cégekkel vette fel a kapcsolatot, amelyeknek a hivatalhoz beérkező online számlaadataik és pénztárgépforgalmuk jóval magasabb volt, mint amit az áfabevallás értékesítésre vonatkozó soraiban feltüntettek.

Az érintetteknek 15 napjuk volt, hogy az Ügyfélportálon tisztázzák az eltérést. A kampány indulásának első hetében már a cégek 75 százaléka átvette az értesítő levelet, 40 százaléka pedig néhány napon belül válaszolt is. Mindössze 15 esetben volt szükség további kockázatelemzésre vagy ellenőrzésre, és összesen 30 adózó számíthat mulasztási bírságra. Csaknem 400 millió forintot pedig önként befizettek a költségvetésbe – olvasható a NAV közleményben.

Az eljárásban több gyanús cég is felkeltette a NAV figyelmét, kiterjedt számlázási és foglalkoztatotti láncolatokat is feltárt a hivatal. Volt több olyan, egymástól látszólag független társaság, amelyekre az adataik alapján nem is feltétlenül figyelt volna fel a kockázatkezelés, ám teljesen megegyező tartalommal benyújtott válaszbeadványaikkal maguk fedték fel a közöttük lévő összefonódást.

Az adategyeztetések nem állnak meg, akik ebben a körben nem kaptak értesítést, de adateltéréssel érintettek lehetnek, számíthatnak a NAV megkeresésére.

Érdemes már most átnézni a bevallásokat, adatszolgáltatásokat, hogy elkerüljék a bírságot, vagy egy későbbi ellenőrzést – hívta fel a figyelmet az adóhivatal.