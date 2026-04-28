Hírek az esőről: erre számíthatunk

Nyugat, északnyugat felől változó vastagságú fátyolfelhőzet érkezik, amely kedden szűrheti a napsütést.

Helyenként (főleg délnyugaton) időszakosan el is takarhatja a napot, de csapadék nem valószínű.

A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, majd kedd estétől nagyobb területen északkeletire fordul és megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +7 fok között alakul, de a Dunától keletre több helyen fagyhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 17 és 22 fok között várható.