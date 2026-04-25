Sokan fognak csalódni ezen a hétvégén, akik az időjárástól várnak valamit

Szombaton napos idő várható kevés felhővel, csapadék nélkül. Vasárnap hidegfront érkezik, amely mögött néhány fokot visszaesik a hőmérséklet és nagy területen megerősödik a szél.

Szombaton a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Csapadék nem lesz.

Az északnyugati, nyugati szelet elsősorban napközben kísérik élénk, helyenként erős lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 2 és 9 fok között alakul, de a szélcsendes északi völgyekben 0 fok köré is lehűlhet a levegő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton nagyrészt 20 és 25 fok között várható.