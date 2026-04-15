Kutatás: a magány rontja a memóriát és növeli a korai halál esélyét

A magány negatívan befolyásolja az idős emberek memóriáját, ugyanakkor nem gyorsítja a szellemi leépülést – írja a Telex az EurekAlert által közölt nemzetközi tanulmány alapján.

A felmérés során több mint 10 ezer, 65 és 94 év közötti embert vizsgáltak hét éven át több európai országban. A kutatás elején rosszabbul teljesítettek a memóriateszteken azok, akik azt állították, hogy nagyon magányosak, de évekkel később az ő memóriájuk hasonló ütemben romlott, mint azoké, akik nem érezték egyedül magukat.

A magánynak számos negatív hatása és következménye lehet, a fiatal lányok például könnyebben rászokhatnak bizonyos káros szenvedélyekre, ha nincs társaságuk, míg az idősebbek körében nagyobb eséllyel halnak bele az emberek a daganatos betegségekbe, ha magányosak.

Egyes kutatók szerint a magány jobban öregít, mint a dohányzás, és növeli a korai halál esélyét is.

Az említett nemzetközi tanulmány is megerősíti, hogy a magány jelentősen befolyásolja az idősek szellemi képességeit, de ez nem jelenti azt, hogy a demencia fő rizikófaktora lenne. A kutatók szerint a szellemi képességek tesztelésekor magányosságszűrést is alkalmazni kellene.

A kutatás során rövid és hosszú távon is tesztelték a résztvevők memóriáját. Például arra kérték őket, hogy egy felolvasott, tízszavas listából mondjanak vissza annyi szót, amennyit megjegyeztek.

A magányosságot három kérdéssel mérték fel, amelyek alapján alacsony, átlagos és magas magányossági kategóriákba sorolták az érintetteket, akiknek a fizikai aktivitását is felmérték, továbbá megkérdezték tőlük azt is, milyen gyakorisággal vesznek részt társasági eseményeken, mennyire depressziósak és/vagy cukorbetegek.

A dél-európai országokból származó idős emberek voltak a legmagányosabbak (12 százalék),

akiket a keletiek és az északiak követtek (9-9 százalék), majd a közép-európaiak (6 százalék) következnek a sorban.

A kutatás résztvevőinek 92 százaléka alacsony vagy átlagos magányérzetről számolt be. A kifejezetten magányos 8 százalék jórészt idősebb nőkből állt, akiknek rossz az egészségi állapota. Ennél a csoportnál gyakoribb volt a depresszió, a cukorbetegség és a magas vérnyomás. A nagyon magányos csoportba tartozók a vizsgálat elején rosszabbul teljesítettek a teszteken, de ahogy teltek az évek, az állapotuk nem romlott gyorsabban, mint a maradék 92 százaléknyi résztvevőé.